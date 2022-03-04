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汪洋作政協報告 側重中共20大 今年工作未提兩岸、台灣

記者呂佳蓉／即時報導
中國全國政協主席汪洋做全國政協常委會工作報告。圖／央視截圖
中國全國政協主席汪洋做全國政協常委會工作報告。圖／央視截圖

中國全國政協十三屆五次會議4日在人民大會堂開幕，由全國政協主席汪洋做報告。今年的政協報告著重在年底將召開中共二十大，另值得注意的是，在展望今年的政協工作，未提及台灣與兩岸。

據新華網文字直播，今年的政協報告總共分三大部分，分別為「2021年：錨定開局『十四五』、開啟新征程履職盡責」、「2022年：圍繞中國共產黨二十大勝利召開凝心聚力」、「強化使命擔當：為加強中華兒女大團結努力奮鬥」。

「2021年：錨定開局『十四五』、開啟新征程履職盡責」部分，為汪洋回顧去年政協工作。當中有提及的涉台內容為，參與舉辦第十三屆海峽論壇·第四屆兩岸基層治理論壇，加強同港澳同胞、台灣同胞、海外僑胞團結聯誼；針對美國將所謂涉疆法案簽署成法、歐洲議會外事委員會和歐洲議會通過所謂涉台報告，發表嚴正聲明，闡明大陸原則立場。

在「2022年：圍繞中國共產黨二十大勝利召開凝心聚力」當中，汪洋展望今年的政協工作，首先指出，要緊扣黨和國家工作大局廣泛凝聚共識，要圍繞迎接中共二十大加強思想政治建設。

不過在這一部分中，汪洋並未提及台灣、兩岸，以往在展望今年的政協工作，都會將港澳與台灣同時並列提起，但今年只提到港澳的部分，為「進一步提升愛國愛港愛澳力量能力建設」。

汪洋擔任中國全國政協主席以來，中國兩會的政協報告一年比一年簡短。去年論述將台港放在一起，汪洋去年稱：「將堅定支持全面落實『愛國者治港』原則，加強與港澳、台灣同胞、海外僑胞團結聯誼，就加強港澳青少年愛國主義教育、促進兩岸經濟文化交流合作等開展調研協商。」

在「強化使命擔當：為加強中華兒女大團結努力奮鬥」方面，汪洋稱，要加強中華兒女大團結是新時代人民政協的歷史責任，要更好發揮人民政協的協商優勢。

中共 共產黨 兩會

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