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俄烏戰事 中國外交部嗆美：做了哪些有利和平的事？

記者林則宏／即時報導
圖為3月3日在德國首都柏林主火車站，工作人員向剛抵達的烏克蘭民眾提供生活物資。(新華社)
圖為3月3日在德國首都柏林主火車站，工作人員向剛抵達的烏克蘭民眾提供生活物資。(新華社)

面對美國指責北京當局在俄羅斯入侵烏克蘭一事的立場，中國外交部發言人汪文斌4日批評美國，一再借烏克蘭問題對中國進行汙蔑抹黑。他並反問美國，做了哪些有利於和平的事？

根據央視新聞報導，在中國外交部4日下午舉行的例行記者會上，有記者提問：據報導，3日，美國不具名國防部高官稱，中方持續表達對烏克蘭局勢關注，卻不願像其他國家一樣譴責並制裁俄羅斯，無意參與任何形式的烏克蘭問題外交解決方案。發言人對此有何評論？

汪文斌首先表示：「近來美方一再散布虛假信息，借烏克蘭問題對中國進行汙蔑抹黑，這種為了推卸自身責任而造謠的手法十分虛偽、卑鄙。散布虛假信息掩蓋不了美方自身的責任，反倒暴露了美方借危機漁利的真實意圖。」

汪文斌還反問：美方應當誠實交代，美國聲稱推動北約東擴是為了維護和平，美國做到了嗎？美國聲稱要防止歐洲發生戰爭，美國做到了？美國聲稱致力於危機的和平解決，除了提供軍事援助、加大軍力威懾之外，美國做了哪些有利於和平的事？

汪文斌強調，中方始終按照事情本身的是非曲直決定自己的立場和政策，歡迎一切有利於烏克蘭問題政治解決的外交努力，支持俄烏雙方通過對話談判尋求照顧雙方合理關切、有利於歐洲長治久安的政治解決之道。中方將繼續為尋求和平、實現和平發揮建設性作用。

烏克蘭 俄羅斯 北京

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