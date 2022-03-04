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對抗中國工業補貼 美醞釀新301調查

編譯盧炯燊／綜合3日電
知情人士表示，美國預備在未來幾個月推出可能動用貿易法301條的新舉措，以對抗中國的貿易和產業政策。(路透)
知情人士表示，美國預備在未來幾個月推出可能動用貿易法301條的新舉措，以對抗中國的貿易和產業政策。(路透)

拜登總統在他的首份國情諮文中說要加強應對中國的經濟競爭，而貿易代表署在提交給國會的貿易政策年度報告裡，也表明將重新調整對中國貿易政策。有知情人士透露，拜登政府已準備在工業補貼問題上與中國抗衡，尋求方法保護美國在新技術方面的優勢，強化針對中國的經濟政策。

有關人士表示，拜登政府未來幾個月或會利用貿易法301條款，對中國認為有戰略意義的行業展開新的調查。

美國在「1974年貿易法」的第301條，授權總統對不合理的或不公正進口限制的國家，或導致美國出口商品損失的出口補貼國家，採取貿易制裁措施。然而很多時，美國為了打壓對手，只是藉口「不合理」、「出口補貼」來動用301條款。

儘管有關人士沒提到拜登政府所針對的行業目標，但中國已將半導體、人工智能、5G通訊及電動汽車等，確定為尋求全球領導地位的領域，因此可以預料會受到301條款調查。

除了動用301條款外，拜登政府還會加強審查美國公司在中國的投資，收緊敏感技術的出口管制，以及在補貼問題上與盟國加強合作。

拜登政府這些做法顯然是內部愈來愈相信，前總統川普對中國進口商品加徵關稅，根本無法阻止中國的貿易競爭，因為加徵的關稅全部由美國進口商承擔，最終轉嫁到美國消費者。

因此貿易代表署1日在提交國會的貿易政策年度報告裡表示，正在調整其對中國政策以應對北京的非市場行為。

據熟悉美中雙方的人士披露，兩國高層官員已沒有在貿易問題方面密切溝通，拜登政府考慮新的301調查已有一段時間，但一些中國官員及政府顧問均表示，新的301調查可能產生嚴重影響，中國極有可能會採取自己的報復措施，包括將美國公司加入其「不可靠實體」清單內，禁止進入中國市場。

中國一位政府顧問警告，現在已有數百家中國公司列入美國政府的實體名單內，但中國並未將任何美國公司列入實體名單內，然而這種情況可以改變的。

熟悉政策討論的人士也表示，俄羅斯入侵烏克蘭減緩了拜登政府對中國實施新301條款調查的進程。

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