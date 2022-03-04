全國政協開幕 聚焦經濟平穩 美媒：保增長取代雄心勃勃

中國全國兩會召開前夕，全國政協新聞發言人郭衛民3日出席新聞發布會。(取材自新華網)

中國全國政協13屆五次會議今天開幕，全國政協主席汪洋將作工作報告。面對外界關注中國經濟面臨「三重壓力」和關鍵技術「卡脖子」問題，全國政協發言人郭衛民昨強調，中國有信心、有條件、也有能力實現經濟平穩健康可持續發展，並指將加快關鍵核心技術的攻關，刻不容緩。

一年一度的中國全國人大政協會議將分別於5日和4日開幕，全國政協會議4日下午率先在北京登場，今年會期為六天，預計3月10日閉幕。全國政協主席汪洋今天將作工作報告，總結中國全國政協過去一年的工作及提出今年工作重點。

去年汪洋在工作報告中曾提及，要加強與「台灣同胞」團結聯誼，促進兩岸經濟文化交流合作，「團結海內外中華兒女共促祖國統一大業」等內容 。今年汪洋報告談及涉台部分，或維持相同基調。

去年底以來，中國經濟出現放緩趨勢，經濟發展前景受外界關注，昨天下午全國政協舉行「兩會 」首場記者會，在12個提問中，半數關注經濟發展問題。

郭衛民在會上指出，中國經濟長期好轉的基本面沒有變。針對當前經濟發展所面臨的需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力，有委員建議，要推動技術創新和產業變革，拓展需求；要提高供應鏈 的穩定性和安全性，增強自主創新能力，加強關鍵技術創新，打造數位經濟新優勢等。

如何看待關鍵核心技術受制於人？郭衛民說，中國在關鍵核心技術領域還存在瓶頸問題，影響到產業鏈供應鏈的安全和經濟社會的高質量發展，「加快關鍵核心技術的攻關，刻不容緩」。

針對外媒提問，西方國家加大圍堵中國，中國會如何堅持擴大對外開放政策？郭衛民引述中共 總書記習近平多次強調，「中國將繼續擴大高水平對外開放」。

郭衛民舉例，近年來，中國公布一系列政策措施，對外開放不斷取得新進展。中國放寬了市場准入，連續縮短外資准入負面清單；分批次設立了21個自由貿易試驗區、建設海南自由貿易港；連續四年成功舉辦進博會；推動《區域全面夥伴關係協定》（RCEP）正式生效實施。這些都是一些對外開放的重大舉措。

與此同時，俄羅斯被制裁踢出「環球銀行金融電信協會」支付系統（SWIFT），讓中國警惕。上海交通大學中國金融研究院副院長劉曉春分析，應該要先在國內降低對SWIFT的依賴，並建立新型跨境清算系統，透過試點及RCEP這類區域貿易結算，逐步贏得市場。

美媒分析，有跡象顯示，這次兩會關注焦點與往年不同，中共不再推出雄心勃勃的發展規畫，而是要想辦法把扭轉經濟持續疲軟的走勢作為今年的工作重點，把穩定增長目標作為優先工作。