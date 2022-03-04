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美媒：兩會前夕維穩 數百人被約談 北大校友變茶友？

中國新聞組／北京4日電
中國「兩會」即將開場，當局展開維穩，多名北京大學校友被約談「喝茶」。（本報資料照片）
中國「兩會」即將開場，當局展開維穩，多名北京大學校友被約談「喝茶」。（本報資料照片）

中國政治大戲「兩會」即將開場，當局照例大力展開維穩；引起各界關注「八孩母」、「鐵籠女」和俄烏戰火等事件都被列為重點監控的敏感話題，美國之音報導指出，中國各地正在投入大量警力，為消除網上「雜音」，大舉刪帖封號，多所高校的數百名校友被約談「喝茶」，激起反彈。

近日網上流傳的一段北大校友與瀋陽警察電話錄音，信息顯示，這名北大校友在北京擔任律師30多年，戶籍似乎仍在瀋陽。瀋陽警察打電話表示，他按照市局下來的文件，要求對方少在微信上就 「鐵鍊女」事件發言。不過，接電話的北大校友表示拒絕接受警方的無端盤問和非法禁言要求。

據報導，一份北大校友群聊紀錄截圖顯示，這些就鐵鍊女事件發聲的北大畢業生在校友群中相互戲稱「茶友」，討論、交流喝茶經驗以及應對之策。其中談到各地警察和國保由於簽名信而重點找北大校友「喝茶」，有些人已經兩次被「喝茶」。

一校友寫道：「幾大院校，簽署的幾千人有吧？挨個找，花不少警力……」另一校友寫道：「我看他們這滿世界約喝茶，也是夠辛苦的。不過北大的屬於重點喝茶對象。」

這個北大校友群中有人分析指，「根據目前信息判斷，江蘇報告出籠後有一系列的盡快平復輿情，為兩會和三八節維穩的措施」，「包括官媒連篇累牘盡可能多的證明調查報告正確，安撫粉紅和普通百姓，封殺一些有不同意見的大V」，同時動用大量警力面對面威嚇群體性活動參與者，「這個行動的規格很高，應該是能協調各省維穩辦的部門組織的」。

據報導，被喝茶的同學表示，官方手裡有個文件，也可能有些能夠辨識的名單；「大多數喝茶屬於打招呼、恐嚇，阻止參與活動的意思。」

人民大學新聞系校友魯難表示，一名在江蘇的人大校友被連打字都不會的老少兩名警察上門談話，說明各地幾乎動員可用的警力來進行全國性大規模「喝茶」。他說：「兩會馬上要開了，當局要把輿論壓下去。壓不下去就麻煩了。」

旅美時評人魯難表示，擁有數百萬粉絲的人大校友李玫瑾由於提倡取消刑法中的「拐賣婦女兒童罪」，推動買賣婦女兒童同罪並加大量刑而遭微博封號。

魯難表示，當局加大力度封殺網絡言論，約談為鐵鍊女發聲的高校校友，就是為了掩蓋真相，因為真相戳破了中共宣揚的盛世謊言。

報導指出，有網友評論指出，「這種事情對於中國來說絕對比俄烏戰爭更值得關注，中國需要一個長效政策鏈來切實解決中國的人口販賣問題。」

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