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動態清零拖累全球復甦？政協發言人：不符事實

中國新聞組／北京4日電
中國面對疫情採取強力封控，引起質疑。（取材自澎湃新聞）
中國面對疫情採取強力封控，引起質疑。（取材自澎湃新聞）

針對中國是否會調整「動態清零」政策，全國政協發言人郭衛民表示，中國的防疫措施相對成本低、成效好，體現了社會主義制度的優越性。至於外界批評中國的防疫政策影響全球的供應鏈產業鏈，他反駁，這與事實不符。

郭衛民強調，中國堅持「外防輸入、內防反彈」的總策略和「動態清零」的總方針，全面加強疫情防控工作，取得了顯著成效。

他又說，有些國家包括一些發達國家疫情接連出現反覆，這些國家醫療條件本來都很好，但是醫療資源被大量擠兌，重症和死亡病例不斷增加。而中國是14億人口的發展中國家，如果不採取有效措施，後果難以想像。

郭衛民指出，「我們也注意到，最近國外有些輿論認為中國的防疫政策影響全球的供應鏈產業鏈，我認為這是不正確的。」郭衛民強調，「正是由於中國採取正確的防疫政策，我們率先恢復經濟增長，保障全球產業鏈和供應鏈基本穩定。」去年中國的對外貿易規模、國際市場份額都創造了歷史新高，為全球經貿復甦注入了強勁動力。

郭衛民並表示，迄今為止，中國先後向150個國家和13個國際組織提供大量的口罩、防護服、呼吸機、檢測設備等防疫抗疫物資，幫助其他國家提高疫情防控和應急救治能力。

此外，中國流行病學專家曾光日前表示，中國在不久的將來，會在合適時機提出「中國式與病毒共存」路線圖，並說動態清零是在特定時期內的防疫對策，不會永久不變。知情人士透露，作為全球最後一個採取「清零政策」的大國，中國正在積極探索放鬆管控的方法，最快夏季就啟動測試。

據華爾街日報報導，消息人士表示，中國官員正在研究仿照北京冬奧期間採取的措施，使用「旅行泡泡」，蒐集新抗病毒藥物的數據，並為國產mRNA疫苗尋找海外生產基地。知情人士說，明年春季前中國可能都不會鬆綁防疫措施，最快夏季就會在一些城市展開試點。

防疫 疫情 供應鏈

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