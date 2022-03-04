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開幕前一天…國際殘奧會急轉彎 禁「雙俄」選手參賽

中國新聞組／北京4日電
北京冬殘奧會4日登場，圖為火炬在北京世園公園傳遞。（新華社）
北京冬殘奧會4日登場，圖為火炬在北京世園公園傳遞。（新華社）

第13屆冬殘奧會將於3月4日至13日在北京和河北張家口舉行，中國國家主席習近平將出席開幕式。國際傷殘奧林匹克委員會（IPC）2日原本決定允許俄羅斯與白俄羅斯選手以中立運動員身分參賽，昨日急轉彎宣布禁止俄羅斯與白俄羅斯選手參加。法廣引述中央社報導稱這項決定顯然讓主辦的中國很尷尬，一度啟動網路維穩，禁止有關消息與討論露出。

據報導，大批俄羅斯選手日前已入駐冬殘奧選手村，並開始訓練，還稱讚「賽道非常好」。

中國官方與北京冬殘奧會組委會官網迄今保持緘默，網管當局已在中國網路長城內啟動維穩，似乎為了避免在習近平宣布北京冬殘奧會開幕前，網友熱議這個尷尬情況。中國官媒與主流媒體均未報導國際傷殘奧林匹克委員會的禁賽決議。部分媒體下午跟進報導後遭到下架，目前僅有極少數體育自媒體的相關文章存活。甚至連2日關於國際傷殘奧林匹克委員會允許雙俄選手中立參賽的報導與消息，也全數被下架。

在微博搜尋「冬殘奧 俄羅斯」，也完全找不到雙俄選手被禁賽的相關消息與討論，僅顯示俄羅斯駐中國大使館官方微博昨晚發布的聲明。聲明批評國際傷殘奧林匹克委員會的禁賽決議，違背殘障人士體育運動的非政治性。

報導指出，直至昨晚10時24分，中國官媒央視新聞才發出「國際殘奧會理事會決定禁止俄羅斯和白俄羅斯運動員參加北京冬殘奧會」的新聞。

冬殘奧會開幕式將在4日晚上8時國家體育場「鳥巢」舉行。據悉，開幕式仍由張藝謀擔任總導演，將延續「簡約、安全、精彩」的理念，以「生命的綻放」為主題，再次講述「雪花」的故事，讓殘疾人和健全人攜手參與，展現殘疾人對「更美好的生活、更包容的世界」的不懈追求。」

白俄羅斯 北京 運動員

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