BBC：200中國留學生困蘇梅戰區 恐慌蔓延、情緒崩潰

媒體報導稱約200名中國留學生受困烏克蘭蘇梅，物資告急、「情緒崩潰」。圖為烏克蘭難民搭乘火車抵達柏林中央車站。(歐新社)

俄羅斯入侵烏克蘭 的戰爭已經進入第八天，中國留學生 沈鈺（化名）仍然滯留在危險的烏克蘭東北部地區蘇梅（Sumy）。20幾歲的她最近除每天買限購麵包，就是花大量時間安慰年齡更小的留學生。沈鈺表示，目前蘇梅地區約200名中國留學生受困無法離開，恐慌情緒正在蔓延，物資告急、「情緒崩潰」。

BBC報導，英美等國2月中旬就關閉駐烏克蘭大使館 ，並敦促本國公民盡快離開；而中國駐烏大使館遲遲未發出離境呼籲，直到2月25日開戰第二天，大使館終於發布通知準備安排包機接中國公民。然而沒過多久戰事惡化，俄軍28日炮擊蘇梅地區，當地火車站遭到破壞，沈鈺期待的官方撤僑卻一直未能出現。

沈鈺3月初再次與大使館聯絡，被告知當地情況複雜無法到來，建議自行撤離，然而此時單靠學生自己的力量已經無法離開；「我們不僅不能撤離，還被困在這裡」。蘇梅地區的華人幾乎都是學生，沒有華人商會、同鄉會等組織能幫忙，沒有大巴願意出去，就算包到私家車也找不到離開的路，不能保證路途安全。「我們相信祖國，相信大使館，但大使館的做法讓我們無法自救，」沈鈺一字一句地說道，聲音聽起來相當憤怒。「我們丟失最佳自救的時間。」沈鈺說。

俄羅斯入侵烏克蘭後，中國社交媒體充斥著親俄反美的言論，有人甚至調侃烏克蘭女性，稱「願意接受烏克蘭美女」；在烏克蘭一些地方，有中國留學生據報被當街潑水，有人甚至遭到威脅，還有中國人在社交媒體上表示「不敢說自己是中國人」。「背腹受敵，」沈鈺形容當地中國人的處境，「請中國的媒體人、微博評論家，大家發表（言論）前想一想，烏克蘭還有很多華人華僑。本來危險只是來自戰爭，但現在這些評論傳到烏克蘭，我們身邊多了很多潛在的危險。」沈鈺情緒激動地說。