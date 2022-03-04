中國稱撤出逾3000在烏公民 傳4留學生遭俄轟炸喪生

烏克蘭戰火持續，中國撤僑行動飽受批評。圖為烏克蘭難民正在搭乘前往波蘭的列車。(歐新社)

烏俄戰火未歇，被外媒批為「慢半拍」的中國撤僑行動，據外交部統計，截至3日，已有超過3000名在烏中國公民安全轉移到烏克蘭 周邊國家，這代表超過一半的中國公民已撤離。不過外媒昨天引述烏克蘭當地媒體報導稱，有四名中國留學生 昨晚在哈爾科夫遭俄軍轟炸身亡，但尚未獲中方證實。

中國外交部發言人汪文斌昨天在外交部例行記者會上表示，外交部正會同駐烏克蘭使領館研究制定保障在烏中國公民安全撤離的可行方案，已有超過3000名在烏中國公民安全轉移到烏克蘭周邊國家。中方讚賞烏方開設外國僑民的撤離專列，這符合國際人道主義精神。

由於此前中國媒體曾報導，中國公民在烏克蘭約有6000人，若這項數字正確，代表有超過一半的中國公民已經完成撤離。

烏克蘭戰火持續，中國撤僑行動飽受批評。圖為一名逃至波蘭的烏克蘭難民，在寒冬中生火取暖。（新華社）

德國之聲報導，儘管中方稱已有3000多名在烏的中國公民安全撤離至鄰國，但在該國多個城市，仍有許多中國人未能逃離戰火，主要因為迄今為止官方組織撤僑的途徑有限，不少當地華人按照中國駐烏大使館 建議，由陸路自行向鄰國撤離，但隨著戰事加劇，交通被阻，僑民撤離的難度和風險增加，特別是在戰鬥最先打響的烏克蘭東部，社交媒體上昨天出現「蘇梅地區138人中國人至今還被困防空洞，物資也快沒了」的求助訊息。

另據自由亞洲電台引述烏克蘭當地媒體OBOZREVATEL報導，3日晚間，烏克蘭哈爾科夫文化學院的宿舍遭俄軍轟炸，初步統計13名學生身亡，其中包括四名中國學生，已確認姓名的英文拼音是Jin Tianhao、 Li Zhi。

哈爾科夫位於烏克蘭東北部。據哈爾科夫國立文化學院官網介紹，學校有超過400位的國際學生，來自包括亞洲、歐洲等42個國家。但截至北京時間4日上午，中國駐烏克蘭大使館也未證實上述消息。

與此同時，俄羅斯官方衛星通訊社Sputnik與央視海外頻道環球電視網CGTN則報導，中國有兩名學生在試圖離開哈爾科夫時遭槍擊受傷。衛星通訊社引述普亭的話指出，開火的是「烏克蘭新納粹分子」，包括學生在內的千名外國人是遭挾持。但自由亞洲電台報導認為，據路透社，這兩天是俄羅斯對哈爾科夫發動了大規模砲擊。

另中國留學生在烏跟隨中使館車隊撤離時，「亮出中國護照，一路綠燈，所有的檢查站予以放行。」的視頻昨天在中國網絡刷屏，中國外交部發言人趙立堅也在社交平台轉發了這段視頻。不少中國網民留言「直接亮護照China，根本不用下車」，也有網民質疑「中國留學生會在當地買車？是成年人了吧。」