微博審查反戰 加拿大駐中使館「挺烏克蘭」標語遭毀

加拿大駐華使館1日在圍牆上懸掛兩幅聲援烏克蘭的標語。（取材自加拿大駐華大使館官微）

俄國入侵烏克蘭 的行動持續，世界各國對烏克蘭的聲援未歇。加拿大 駐中國大使館1日升起烏克蘭國旗，貼出「我們支持烏克蘭」標語，卻迅速遭不明人士噴上髒話。微博 也有大量網友辱罵加拿大使館，中國知名藝人發表反戰言論遭禁言。有評論指，在國際壓力下，中國開始微調親俄立場，小粉紅恐受打壓。

北京朝陽區東直門外大街的加拿大駐中國大使館日前升起烏克蘭國旗，並在使館圍牆上懸掛了兩幅標語「我們和烏克蘭在一起」和「我們支持烏克蘭」。

但推特照片顯示，隔天寫有「我們支持烏克蘭」的條幅遭不明人士噴上「Fxxk NATO」。

自由亞洲電台報導，網路也出現大量酸民，加拿大駐中國大使館的微博湧入網友，稱加拿大是「種族屠殺者」、「美國跟班」等；調侃升起烏克蘭國旗的加拿大使館是「被烏克蘭入侵」；有人還要求解散北約；更有甚者，將加拿大發布的圖片修圖，改為「我們加拿大支持烏克蘭納粹」。

目前加拿大駐中國大使館微博聲援烏克蘭標語的文章尚未遭審查，但中國影星袁立和主持人金星卻已因發表「反戰言論」遭微博禁言。

著名主持人金星在微博上寫道：「一個瘋狂的俄國男人說：不要俺繼續當總統，俺就不要這個世界了！」這條微博發出後不久即被刪文，金星繼而寫道：「我本人沒有刪微博，是系統給屏蔽了！」而目前金星的微博已被官方禁言。

此外，德國之聲報導，在受到嚴格審查的微博，反對戰爭的言論如今一概遭到封殺。南京大學教授孫江、北京大學教授王立新、香港大學教授徐國琦、清華大學教授仲偉民、復旦大學教授陳雁日前聯名發表譴責俄國入侵烏克蘭的公開信，然而這封公開信幾小時後便被封殺，目前只能在推特等外網平台上看到。

中國社交平台幾乎封殺所有支持烏克蘭的聲音，唯獨在中國撤僑的話題上，微博上尚能看到一些質疑的聲浪。有人問道，「為什麼這麼晚才撤僑」、「中國撤僑為何不通過俄方航班」，有人寫道：「哎，等中國撤僑完畢，可能會有一場大戰了。」