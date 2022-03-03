火種匯集生成 北京冬殘奧會「九天之火」閃耀天壇

北京冬殘奧會火種匯集儀式2日在北京天壇公園舉行。(取材自北京日報)

北京 冬殘奧會將於4日至13日舉辦，北京冬殘奧會火種匯集儀式2日在北京天壇公園舉行。同時國際殘奧委員會（IPC）2日表示，儘管烏克蘭發生衝突，但俄羅斯和白俄羅斯 的運動員 獲准以「中立身分參賽」，不過成績不會被計入國別獎牌榜。

顯然，國際殘奧委會在懲罰發動戰爭的俄羅斯、白俄羅斯，同時也不傷害這兩國的運動員個人；該機構主席帕森斯(Andrew Parsons)說：「不論多困難，我希望所有參賽者都能像對待其他人一樣對待這些中立運動員。」但德國殘疾人體育聯合會(DBS)批評國際殘奧委會的決定「令人失望、毫無勇氣」；殘奧德國代表團團長也批評，國際殘奧委會做出「完全違悖體育界絕大多數人意願的決定」。

據北京日報報導，採集自英國曼德維爾和中國北京、張家口等九個點位的火種，2日在火種護衛護送下到北京天壇公園，它們將共同匯集生成北京2022年冬殘奧官方火種。

火種匯集儀式隆重莊嚴，取自九個點位的火種，由殘疾人運動員、殘聯等各界人士代表手持採火棒登上主席台，在眾人的見證下點燃儀式火種台。火種匯集儀式後，火種繼續以「九天之火」為主題在天壇公園進行火炬傳遞。

據報導，中國殘疾人藝術團團長邰麗華2日手持採火棒，遵循古希臘傳統採集方式，用凹面鏡採集太陽光，成功引燃採火棒採集到最後一路火種——夏奧之火，象徵著北京「雙奧之城」的獨特魅力。

報導指出，此前，已經採集的火種還有光明之火、互助之火、希望之火、源流之火、和平之火、「氫」潔之火及文明之火，此外，還有一路火種採自殘奧會發源地——英國曼德維爾。