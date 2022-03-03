我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京冬季帕奧將開幕 俄國、白俄運動員禁止參加

聯合國譴俄案 中國又棄權：一味施壓 局面更複雜

火種匯集生成 北京冬殘奧會「九天之火」閃耀天壇

中國新聞組／北京3日電
北京冬殘奧會火種匯集儀式2日在北京天壇公園舉行。(取材自北京日報)
北京冬殘奧會火種匯集儀式2日在北京天壇公園舉行。(取材自北京日報)

北京冬殘奧會將於4日至13日舉辦，北京冬殘奧會火種匯集儀式2日在北京天壇公園舉行。同時國際殘奧委員會（IPC）2日表示，儘管烏克蘭發生衝突，但俄羅斯和白俄羅斯運動員獲准以「中立身分參賽」，不過成績不會被計入國別獎牌榜。

顯然，國際殘奧委會在懲罰發動戰爭的俄羅斯、白俄羅斯，同時也不傷害這兩國的運動員個人；該機構主席帕森斯(Andrew Parsons)說：「不論多困難，我希望所有參賽者都能像對待其他人一樣對待這些中立運動員。」但德國殘疾人體育聯合會(DBS)批評國際殘奧委會的決定「令人失望、毫無勇氣」；殘奧德國代表團團長也批評，國際殘奧委會做出「完全違悖體育界絕大多數人意願的決定」。

據北京日報報導，採集自英國曼德維爾和中國北京、張家口等九個點位的火種，2日在火種護衛護送下到北京天壇公園，它們將共同匯集生成北京2022年冬殘奧官方火種。

火種匯集儀式隆重莊嚴，取自九個點位的火種，由殘疾人運動員、殘聯等各界人士代表手持採火棒登上主席台，在眾人的見證下點燃儀式火種台。火種匯集儀式後，火種繼續以「九天之火」為主題在天壇公園進行火炬傳遞。

據報導，中國殘疾人藝術團團長邰麗華2日手持採火棒，遵循古希臘傳統採集方式，用凹面鏡採集太陽光，成功引燃採火棒採集到最後一路火種——夏奧之火，象徵著北京「雙奧之城」的獨特魅力。

報導指出，此前，已經採集的火種還有光明之火、互助之火、希望之火、源流之火、和平之火、「氫」潔之火及文明之火，此外，還有一路火種採自殘奧會發源地——英國曼德維爾。

天壇祈年殿匯集儀式和第一棒火炬手。(取材自北京日報)
天壇祈年殿匯集儀式和第一棒火炬手。(取材自北京日報)
北京冬殘奧會火種匯集儀式2日在北京天壇公園舉行。(取材自北京日報)
北京冬殘奧會火種匯集儀式2日在北京天壇公園舉行。(取材自北京日報)

北京 白俄羅斯 運動員

上一則

港府信息表達不清 超市恐慌搶購潮再現

下一則

年長者未打染新冠疫苗 專家：病死率高18倍

延伸閱讀

嚇阻北京效法俄 參議員提案：犯台就切斷美中金融往來

嚇阻北京效法俄 參議員提案：犯台就切斷美中金融往來
美擴大對俄制裁 並對白俄羅斯出口管制

美擴大對俄制裁 並對白俄羅斯出口管制
紐時：中國官員要求俄羅斯 北京冬奧後再打烏克蘭

紐時：中國官員要求俄羅斯 北京冬奧後再打烏克蘭
蒙特雷女網／烏克蘭女將披藍黃戰袍：國家在我的肩膀上

蒙特雷女網／烏克蘭女將披藍黃戰袍：國家在我的肩膀上

熱門新聞

谷愛凌和朋友慶祝17歲生日，不時開心大笑，爽朗的笑聲很有感染力。（取材自北京青年報）

谷愛凌17歲生日派對照曝光 網友：完全就是公主

2022-02-27 09:00
圖為俄羅斯坦克軍隊。 歐新社

日媒：針對歐美經貿制裁 習近平下令「支援俄羅斯」

2022-02-27 20:26
圖為一對烏克蘭母女搭車離開盧甘斯克地區。(美聯社)

俄烏戰爭 男網友喊烏克蘭美女「進口中國」下場慘了

2022-02-26 19:20
烏克蘭首都基輔一家飯店的地下停車場轉為防空洞，民眾27日躺在床墊上。（美聯社）

中網友不當發言激怒烏克蘭人 中國留學生裝日本人保命

2022-02-27 11:12
烏克蘭士兵將坦克駛向前線。(Getty Images)

風向變了？中使館提醒：在烏公民勿隨意亮出身分

2022-02-26 12:22
今年下半年中共將召開20大，「總體方略」牽動台海情勢，學者評估認為，北京對台灣問題已顯現「急迫感」。(美聯社)

中共對台現急迫感 20大定新策

2022-02-24 16:38

超人氣

更多 >
俄外長警告:第三次世界大戰若爆發將動用核武 毀天滅地

俄外長警告:第三次世界大戰若爆發將動用核武 毀天滅地
白男兩小時內 曼哈頓街頭連傷7亞裔女

白男兩小時內 曼哈頓街頭連傷7亞裔女
開戰Day7／消息人士：俄烏第二輪談判未取消 可能在2日晚間舉行

開戰Day7／消息人士：俄烏第二輪談判未取消 可能在2日晚間舉行
美房貸利率暴跌 房價可能繼續走高

美房貸利率暴跌 房價可能繼續走高
壓倒性票數通過 聯合國大會強力譴責俄羅斯侵略烏克蘭

壓倒性票數通過 聯合國大會強力譴責俄羅斯侵略烏克蘭