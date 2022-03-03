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聯合國譴俄案 中國又棄權：一味施壓 局面更複雜

俄貓也被制裁禁賽 中國網友酸：那俄羅斯方塊？

記者林宸誼／綜合報導
俄羅斯貓咪咖啡館裡，喵星人與顧客共舞。(中新社)
俄羅斯貓咪咖啡館裡，喵星人與顧客共舞。(中新社)

俄羅斯入侵烏克蘭後，引發國際譴責，各方面制裁紛紛出籠，現在連俄羅斯的貓也成為制裁對象，國際愛貓聯盟（FIFe）在官網宣布，自3月1日起，各國分會停止進口飼養於俄羅斯境內的貓，禁止與俄羅斯有關的組織參加國際愛貓聯盟所舉辦的展覽與比賽。

新浪財經報導，不少中國網友紛紛表示，「什麼時候制裁俄羅斯方塊？」、「俄羅斯的貓喵喵喵的說了句：喵了個咪的，連喵都不放過」、「小貓咪做錯了什麼，這也要制裁」、「喵星人表示無語」、「下一步制裁俄羅斯什麼呢？」

國際愛貓聯盟指出，委員會對俄羅斯入侵烏克蘭感到震驚和恐懼，許多無辜民眾死亡，更多人受傷，最重要的是，在烏克蘭的愛貓者正在拚命地在這艱難的環境中照顧他們的貓和其他動物；非常高興與烏克蘭接壤的波蘭、羅馬尼亞、匈牙利、斯洛伐克和摩爾多瓦等愛貓聯盟會員國，向烏克蘭愛貓者伸出援手。

國際愛貓聯盟表示，不能對這些戰爭暴行視若無睹，宣布自3月1日起，各國分會停止進口飼養於俄羅斯境內的貓，也禁止對俄羅斯的貓發放血統證明書，禁止與俄羅斯有關的組織參加國際愛貓聯盟所舉辦的展覽與比賽，禁令至少到5月31日，同時也將捐款支持烏克蘭愛貓者。

國際愛貓聯盟（Fédération Internationale Féline，FIFe）於1949年創立，是負責貓咪品種認證的國家貓註冊組織，共有來自歐洲、南美和亞洲41個國家的43個成員，是世界愛貓大會（World Cat Congress）的成員之一。

國際愛貓聯盟宣布，各國分會停止進口飼養於俄羅斯境內的貓，禁止與俄羅斯有關的組織參...
國際愛貓聯盟宣布，各國分會停止進口飼養於俄羅斯境內的貓，禁止與俄羅斯有關的組織參加國際愛貓聯盟所舉辦的展覽與比賽。(國際愛貓聯盟官網截圖)

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