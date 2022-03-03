我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京冬季帕奧將開幕 俄國、白俄運動員禁止參加

聯合國譴俄案 中國又棄權：一味施壓 局面更複雜

中國留學生28小時火線穿越 火車過基輔 噤聲關手機燈光

中國新聞組／北京3日電
民眾搭火車逃難。(取材自極目新聞)
民眾搭火車逃難。(取材自極目新聞)

烏克蘭時間3月2日下午，中國留烏學生李金泓正前往烏克蘭西部邊境，過關後將平安來到匈牙利。從砲聲隆隆的東部城市哈爾科夫出發，乘火車經基輔抵達西部城市利沃夫，再乘大使館安排的大巴前往邊境，李金泓經歷了一趟28小時漫長的「火線穿越」。

極目新聞報導，李金泓在哈爾科夫國立藝術大學念研究生。俄烏發生軍事衝突後，位於烏克蘭東北部的哈爾科夫是俄羅斯首先攻擊的主要目標。從2月24日開始，李金泓和同學們每天聽著砲彈和槍聲，盼著早日能離開。

1日凌晨2時許，李金泓和同學們在網上看到中國駐烏克蘭大使館發布的通知，他和幾個同學決定，一起乘火車離開。

 1日早上，朋友開車載著李金泓一行去乘火車，在哈爾科夫火車站看到黑壓壓準備逃難的人。 李金泓說，當時現場很混亂，大人喊、小孩哭，四周還有持槍的警察盯著。一顆砲彈落在離火車站不遠處，李金泓感覺到車站樓梯的搖晃，窗戶玻璃也震碎了。

這是一趟經基輔前往烏克蘭西部城市利沃夫的列車，李金泓一行六人擠上了車。1日上午11點左右，列車終於啟動，人們情緒上放鬆不少。李金泓他們準備了兩天的餅乾等食物，倒不怕餓著。

車上的中國人建了一個微信群，有七、八十人加進來，交流各種信息。大家到利沃夫後，會分別出境前往匈牙利、波蘭和羅馬尼亞等國，李金泓的目的地是匈牙利。在車上，有人聯繫大使館，有人聯繫在其他國家提供幫助的同胞，對接行程。

列車行駛的速度比平時要慢，1日晚8點多到基輔， 「到處的燈光都熄了，平時的高樓大廈也看不到了，像是一座死城，只能聽到不斷傳來的砲擊聲。」李金泓形容說。當列車自東向西穿過第聶伯河上的大橋時，他的心提到了嗓子眼，「如果有一發砲彈落到橋上，我們就全完了。」

李金泓他們乘坐的列車在基輔的一座橋下停下來。列車員要求所有乘客關閉手機燈光，並且不要說話，不引起一點動靜。在經過幾乎令人窒息的一個多小時等待後，列車才重新啟動，繼續向西進發。望著黑乎乎的車窗外，李金泓整夜都沒有一點睡意。

2日上午9點多，列車經過22小時的「火線穿越」終於抵達利沃夫。下火車後他們找地方吃熱飯、給手機充電，並聯繫大使館。使館安排的兩輛大巴，會將七、八十名中國人送往邊境。在那裡，李金泓和同伴將排隊徒步穿越邊境，過關後，匈牙利那邊有同胞接應。

2日下午3點，李金泓正在前往邊境的路上，此時距他所乘火車從哈爾科夫出發已經28小時。即將脫離險境，他感嘆戰爭的殘酷和自己的幸運，同時也在關注著在學校、在哈爾科夫那些沒有及時撤離的人們。

逃難的民眾。(取材自極目新聞)
逃難的民眾。(取材自極目新聞)

邊境 烏克蘭 大使館

上一則

俄遭西方孤立 中國不冒風險 恐難全力幫助普亭

下一則

中駐烏使館撤僑 外籍配偶、父母或子女可同行

延伸閱讀

西恩潘紀錄片不拍了加入逃命行列 徒步前進波蘭

西恩潘紀錄片不拍了加入逃命行列 徒步前進波蘭
烏克蘭喊話俄國媽媽們：來基輔接戰俘兒子回家

烏克蘭喊話俄國媽媽們：來基輔接戰俘兒子回家
烏克蘭代表團為第二輪和談赴白俄 拒接受最後通牒

烏克蘭代表團為第二輪和談赴白俄 拒接受最後通牒
開戰Day7／消息人士：俄烏第二輪談判未取消 可能在2日晚間舉行

開戰Day7／消息人士：俄烏第二輪談判未取消 可能在2日晚間舉行

熱門新聞

谷愛凌和朋友慶祝17歲生日，不時開心大笑，爽朗的笑聲很有感染力。（取材自北京青年報）

谷愛凌17歲生日派對照曝光 網友：完全就是公主

2022-02-27 09:00
圖為俄羅斯坦克軍隊。 歐新社

日媒：針對歐美經貿制裁 習近平下令「支援俄羅斯」

2022-02-27 20:26
圖為一對烏克蘭母女搭車離開盧甘斯克地區。(美聯社)

俄烏戰爭 男網友喊烏克蘭美女「進口中國」下場慘了

2022-02-26 19:20
烏克蘭首都基輔一家飯店的地下停車場轉為防空洞，民眾27日躺在床墊上。（美聯社）

中網友不當發言激怒烏克蘭人 中國留學生裝日本人保命

2022-02-27 11:12
烏克蘭士兵將坦克駛向前線。(Getty Images)

風向變了？中使館提醒：在烏公民勿隨意亮出身分

2022-02-26 12:22
今年下半年中共將召開20大，「總體方略」牽動台海情勢，學者評估認為，北京對台灣問題已顯現「急迫感」。(美聯社)

中共對台現急迫感 20大定新策

2022-02-24 16:38

超人氣

更多 >
俄外長警告:第三次世界大戰若爆發將動用核武 毀天滅地

俄外長警告:第三次世界大戰若爆發將動用核武 毀天滅地
白男兩小時內 曼哈頓街頭連傷7亞裔女

白男兩小時內 曼哈頓街頭連傷7亞裔女
開戰Day7／消息人士：俄烏第二輪談判未取消 可能在2日晚間舉行

開戰Day7／消息人士：俄烏第二輪談判未取消 可能在2日晚間舉行
美房貸利率暴跌 房價可能繼續走高

美房貸利率暴跌 房價可能繼續走高
壓倒性票數通過 聯合國大會強力譴責俄羅斯侵略烏克蘭

壓倒性票數通過 聯合國大會強力譴責俄羅斯侵略烏克蘭