中國留學生28小時火線穿越 火車過基輔 噤聲關手機燈光

民眾搭火車逃難。(取材自極目新聞)

烏克蘭 時間3月2日下午，中國留烏學生李金泓正前往烏克蘭西部邊境 ，過關後將平安來到匈牙利。從砲聲隆隆的東部城市哈爾科夫出發，乘火車經基輔抵達西部城市利沃夫，再乘大使館 安排的大巴前往邊境，李金泓經歷了一趟28小時漫長的「火線穿越」。

極目新聞報導，李金泓在哈爾科夫國立藝術大學念研究生。俄烏發生軍事衝突後，位於烏克蘭東北部的哈爾科夫是俄羅斯首先攻擊的主要目標。從2月24日開始，李金泓和同學們每天聽著砲彈和槍聲，盼著早日能離開。

1日凌晨2時許，李金泓和同學們在網上看到中國駐烏克蘭大使館發布的通知，他和幾個同學決定，一起乘火車離開。

1日早上，朋友開車載著李金泓一行去乘火車，在哈爾科夫火車站看到黑壓壓準備逃難的人。 李金泓說，當時現場很混亂，大人喊、小孩哭，四周還有持槍的警察盯著。一顆砲彈落在離火車站不遠處，李金泓感覺到車站樓梯的搖晃，窗戶玻璃也震碎了。

這是一趟經基輔前往烏克蘭西部城市利沃夫的列車，李金泓一行六人擠上了車。1日上午11點左右，列車終於啟動，人們情緒上放鬆不少。李金泓他們準備了兩天的餅乾等食物，倒不怕餓著。

車上的中國人建了一個微信群，有七、八十人加進來，交流各種信息。大家到利沃夫後，會分別出境前往匈牙利、波蘭和羅馬尼亞等國，李金泓的目的地是匈牙利。在車上，有人聯繫大使館，有人聯繫在其他國家提供幫助的同胞，對接行程。

列車行駛的速度比平時要慢，1日晚8點多到基輔， 「到處的燈光都熄了，平時的高樓大廈也看不到了，像是一座死城，只能聽到不斷傳來的砲擊聲。」李金泓形容說。當列車自東向西穿過第聶伯河上的大橋時，他的心提到了嗓子眼，「如果有一發砲彈落到橋上，我們就全完了。」

李金泓他們乘坐的列車在基輔的一座橋下停下來。列車員要求所有乘客關閉手機燈光，並且不要說話，不引起一點動靜。在經過幾乎令人窒息的一個多小時等待後，列車才重新啟動，繼續向西進發。望著黑乎乎的車窗外，李金泓整夜都沒有一點睡意。

2日上午9點多，列車經過22小時的「火線穿越」終於抵達利沃夫。下火車後他們找地方吃熱飯、給手機充電，並聯繫大使館。使館安排的兩輛大巴，會將七、八十名中國人送往邊境。在那裡，李金泓和同伴將排隊徒步穿越邊境，過關後，匈牙利那邊有同胞接應。

2日下午3點，李金泓正在前往邊境的路上，此時距他所乘火車從哈爾科夫出發已經28小時。即將脫離險境，他感嘆戰爭的殘酷和自己的幸運，同時也在關注著在學校、在哈爾科夫那些沒有及時撤離的人們。