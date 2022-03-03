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未被中駐烏使館納入首批撤僑 女學生哭「怎相信國家」

中國新聞組／北京3日電
中國駐烏克蘭大使館組織的撤離車隊自基輔出發。（取材自央視）
中國駐烏克蘭大使館組織的撤離車隊自基輔出發。（取材自央視）

俄烏戰火延燒，當地中國留學生倉皇逃離；烏克蘭首都基輔一名中國女留學生疑似未被納入首批撤僑行列向使館求助，卻得到「自行撤離」、「都成年人了」等回答，讓女學生哭訴「要怎樣相信國家？」長達九分鐘電話錄音被上傳微博引來怒罵，指責女留學生為國家添亂。

自由亞洲電台報導指出，中國駐烏大使館大力宣傳首批幾百名留學生乘坐大巴撤往周邊國家的同時，網上流出一段錄音，一名滯留烏克蘭的中國女留學生哭訴沒有接到撤退安排，她說上百次與中國大使館聯繫，卻得到中國駐烏大使館冰冷回應。

錄音裡女生直說，「我現在真的很害怕…我一遍一遍給你們打電話，我真的要崩潰了」、「你只是讓我們自行撤離，但是我都不知道天天在微博上說『國家與我們同在』的那些人在哪裡？」

中國大使館工作人員回應表示，「你如果辦不到，只能就是在那一公司，然後在基輔待著」、「不是所有人能在今天一天全部都撤完」。對話中，女留學生感到絕望，她反問使館工作人員，要她如何相信國家？

女生質疑，「你們撤的時候不把我帶上，我就是困在這裡了」、「糧食和水也都是問題，我除了在這裡死等我沒有任何辦法。」使館人員聽到女子哭泣，表示可以理解她的心情，「現在哭也解決不了問題」、「都成年人了，自己要去做就去做」、「我還有很多電話要接…沒有問題我要去接下一通」。

該段九分鐘通話錄音，之後發到了社交平台微博。不過這名女生並未得到中國網民的安慰與同情，跟帖一片責備、厭惡甚至是怒罵。有留言網民譴責她造成惡劣影響，「中駐烏克蘭使領館為了同胞安全撤離，夜以繼日的工作，就這樣讓人糟蹋？」有微博大V說，「巨嬰」女留學生哭訴要安全！全程九分多鐘都是哭哭啼啼，給人的第一感覺就是：喪失理智，胡攪蠻纏。

報導指出，女生哭訴使館之後，已經順利擠上撤離的大巴。

中國留學生 大使館 微博

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