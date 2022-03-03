中駐烏使館撤僑 外籍配偶、父母或子女可同行

波蘭當地時間3月2日凌晨4時左右，由中國駐烏克蘭大使館科技參贊苗菲帶隊的106名中國在烏留學生已全部順利通關，進入波蘭境內。（取材自央視）

烏克蘭 因戰事關閉領空，不少中國公民滯烏仍未撤出。中國駐烏克蘭使館採取多渠道撤離，並再宣布「中國公民的外籍配偶、父母或子女也可一同乘車，自駕人員則可隨車隊前行。」有留學生開私家車跟隨車隊而行稱「亮出中國護照，一路綠燈」；另有106名中國在烏留學生已順利通關進入波蘭境內，並將前往首都華沙。

俄羅斯與烏克蘭衝突升級，中國駐烏使館新聞參贊丁建偉曾表示，烏克蘭的領空已關閉，大使館正努力為在烏中國公民尋找多渠道、更安全和快速的離境途徑。

中國兵分多路陸上撤僑。在首批400名中國留學生 從烏克蘭撤出後，因有華人 擔心無法帶著烏克蘭籍妻小一同撤離，中國駐烏使館昨天再發布通知，基輔及周邊華僑可帶外籍配偶、父母或子女，統一乘大巴前往摩爾多瓦。

另央視新聞報導，烏克蘭當地時間2日凌晨4時許，中國駐烏使館組織的撤離華人順利通過摩爾多瓦邊境檢查站，等候乘坐由中國駐摩爾多瓦大使館安排的車輛前往羅馬尼亞。旅烏華人張某以高於平日30多倍的費用打車前往14公里外的集合地點，他乘坐的這一批撤離大巴共有四輛，可搭乘幾百名中國公民前往摩爾多瓦、羅馬尼亞。

當天11時左右，撤離車隊自基輔出發，全程由烏克蘭警車護航。2日上午10時和晚上6時還有兩批撤離大巴駛往摩爾多瓦，每批約可搭乘600人。幾名開私家車跟隨車隊的中國留學生在微博發布視頻稱，「亮出中國護照，一路綠燈，所有的檢查站予以放行，感謝祖國，有幸生於華夏，希望祖國繁榮昌盛。」

據報導，當地時間周三上午，自基輔撤離的中國公民已抵達羅馬尼亞首都布加勒斯特。

另南方都市報報導，2日傍晚，中國駐烏使館發布提醒稱，使館已安排在利沃夫火車站組織大巴幫助不通語言、急需出境的公民前去烏波、烏匈邊境。上游新聞報導，受困在哈爾科夫的188名中國留學生據稱已經有了撤離方案，學生目前安全，相關撤離工作正在開展。

另據報導，稍早由中國駐烏使館科技參贊苗菲帶隊的106名在烏留學生，也已順利通關進入波蘭境內，並將前往首都華沙。由於當地戰火持續，中國駐烏使館2日發布「關於提醒中國公民注意規避安全風險的通知」，提醒中國公民應盡量遠離軍人與軍事目標，避免引起對方誤解或刺激對方，產生不必要的安全風險。