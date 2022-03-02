新聞焦點／兩會經濟議題過了3關 還有3懸念

中國全國人大政協會議，向來有「政治搭台、經濟唱戲」之說，意思是「兩會 」從來就是政治會議，但在「以經濟建設為中心」下，主要議程又都是圍繞政府工作報告而來的經濟議題。今年兩會，局勢複雜多變，還有未解的懸念引人關注。

今年中國「兩會」，經濟議題反覆討論，在中央層面至少已過了3道關，包括去年底「中央經濟工作會議」、1月20日的中國國務院全體會議、2月25日的中共 中央政治局會議。過了三關，怎還會有懸念掛著呢。

懸念還真有，一是在官，去年底的「中央經濟工作會議」就說「世紀疫情衝擊下，百年變局加速演進，外部環境更趨複雜嚴峻和不確定」，這一表述還是面對現實的，說明當時中共決策層對大勢也有未能把握之處；二是在民，去年底以來，中國經濟界一直在數「灰犀牛」、「黑天鵝」，不論是灰是黑，其實都是懸念。

★經濟成長率 看政策把握度

懸念既有且多，目前最受關注的有三個。首先是「穩字當頭」的總基調下，中國經濟能不能穩住。就兩會而言，這個懸念以李克強公布經濟成長指標來初判，即中國經濟成長率是定到5%左右還是5.5%左右。這0.5%差距的簡單量化指標，就能道出最大的經濟懸念嗎？

以中國的經濟體量，就是0.1個百分點的指標，就意味大數量產業的興衰、大數量人口的就業 。如果當局定出一個5%的指標，顯示當局對經濟大勢相對審慎悲觀，對自己的政策制定心中把握不大；如果定在5.5%左右，則顯示當局有加大力度、推動經濟上行的大決心。

★俄烏之戰 恐加速通膨風險

第二個懸念，是一個脹字，即通貨膨脹。去冬以來，通膨預期就是爭論話題，今年以來中國經濟界仍在爭議。但中國國家統計局的物價數據，顯示1月分CPI（居民消費價格指數）和PPI（工業生產者出廠價格指數）的同比漲幅，均有回落，官方意思是中國沒有通膨威脅。

然而中國經濟界擔心通膨的一派，主要以市場物價上揚、大宗商品價格上漲來判斷，疫後消費需求、服務需求修復都可能成通膨推手，預估年中物價會抬升，下半年有潛在通膨風險。這種悲觀預測，現在看來也有些樂觀，因俄烏之戰，已令國際油價抬升，大宗商品價格也可能抬升。目前已有更悲觀的預測，說全球通膨，變成中國輸入性通膨，最危險的就是通膨起、泡沫破。

★中央穩、地方進 步調不一

第三個懸念，是中央一個「穩」字，地方一個「進」字，形成上下步調不一致。因中國兩會除了中共領導人要講話，還有那麼多地方有話說。中共決策層心裡想的，其實就是要穩，特別是有中共20大那頭等政治大事，當然怕經濟大起大落，於是更加強調「穩定經濟大盤」。而地方上著急的，是企業要開工、民眾要就業，項目要「大幹快上」，沒有一定的增長，地方經濟就穩不住。

此前中國省級地方先行舉行的「地方兩會」，經濟成長指標都定得「偏高」，部分地方設定今年經濟增長目標高於去年實際增速。地方的這種樂觀，也引起經濟專家的擔心，理由是多數地方要拉高經濟，只能靠投資了，目前投資主要靠舉債，而地方政府債已經是風險重大。