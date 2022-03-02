遼寧公安廳長王大偉被查 迄今已連3任落馬

遼寧省公安廳廳長王大偉涉嫌嚴重違紀違法，被調查。(取材自新京報)

3月第一天，中央紀委國家監委延續了此前兩個月以來的打「虎」態勢。1日晚8時整，中央紀委國家監委網站通報稱，遼寧省副省長、省公安 廳廳長王大偉涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。自2021年以來，已有李文喜、薛恆、王大偉連續三任遼寧省公安廳廳長落馬。

澎湃新聞報導，此番通報被查的王大偉是一名長期在東北公安系統任職的「東北虎」。公開資料顯示，王大偉，男，漢族，1964年4月生，黑龍江望奎人，1984年12月入黨，1990年7月參加工作，管理學博士。

王大偉曾在多個部門工作，先後擔任過國家林業投資 公司林業森工項目部綜合處幹部，國務院 經貿辦主任科員，國家經貿委辦公廳副處級秘書、正處級秘書，中國聯通公司計畫市場部副部長，中國發展研究基金會副秘書長（正局級）等職。

2003年6月，王大偉調赴黑龍江工作，由中國發展研究基金會副秘書長轉任省會哈爾濱市的副市長。四年後，他於2007年1月出任哈爾濱市委常委、政法委書記。

2009年7月，王大偉進入公安系統，出任黑龍江省公安廳黨委副書記、副廳長（正廳級）。2013年3月，他轉赴鄰省遼寧擔任省公安廳黨委書記、督察長（兼），次月任省政府黨組成員、省長助理、省公安廳黨委書記、廳長、督察長（兼）。

在擔任遼寧省政府黨組成員四年後，王大偉於2017年2月獲任副省長，並繼續擔任省政府黨組成員、省公安廳黨委書記、廳長、督察長（兼）。2018年1月，他不再兼任省公安廳督察長職務。

遼寧省政府官網顯示，現任遼寧省副省長、省政府黨組成員、省公安廳黨委書記、廳長的王大偉負責公安、司法、打擊走私、信訪等方面工作，分管省公安廳、司法廳、省委省政府信訪局，聯繫省法院、檢察院、安全廳、大連海事法院、法學會。

此番通報被查前，王大偉還曾以遼寧省副省長、省公安廳廳長身份公開出席了2月25日召開的全省打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作會議。

據報導，自2021年以來，已有李文喜、薛恆、王大偉連續三任遼寧省公安廳廳長落馬。