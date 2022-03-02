習近平人馬陳敏爾擬調任上海市委書記 引發黨內異議

重慶市委書記陳敏爾可能調任上海市委書記。(中新社)

中共 20大前後黨內進入人事洗牌階段。消息指出，被視為總書記習近平 愛將的重慶市委書記陳敏爾可能調任上海市委書記，但黨內有異議。蔡奇、李強、李鴻忠等直轄市書記則可望「進京」被拔擢入中央。

香港明報引述北京 知情人士透露，與上述四人同為政治局委員的中共中央辦公廳主任丁薛祥，可望更上一層樓；而另一名政治局委員、中國國務院副總理劉鶴，今年雖已年屆70，達到政治局「七上八下」的退休年齡，但因中美角力仍在持續而「仍被中央倚重」，20大後未必會退休。

報導指出，近幾屆的中共中央政治局成員中，北京、上海、天津、重慶等直轄市，以及廣東省、新疆維吾爾自治區等六個省級行政區的黨委書記，都是當然的政治局委員。而在2017年中共19大進入政治局的這6名地方大員中，陳全國已經卸任新疆書記，但新職務迄今未公布。而先前傳出他將接任中共中央農村工作領導小組副組長，卻至今未獲證實。

至於陳敏爾及北京市委書記蔡奇、上海市委書記李強、天津市委書記李鴻忠、廣東省委書記李希等五人，根據報導，依照慣例，在即將召開的全國「兩會」後，將有新的職務安排。

知情人士指出，李希將是最後一次以廣東省全國人大代表的身分出席，中共20大後就將調入北京；李鴻忠、李強也同樣將調入北京。而本就在北京任職的蔡奇，預料將「更上一層樓」。

報導說，李強是習近平擔任浙江省委書記時的得力助手。消息人士指出，若李強調入中央，上海市委書記的遺缺預料將由陳敏爾接任。然而，黨內對這項調動仍有不同意見。

報導提到，依政治局委員的「七上八下」（67歲連任，68歲退休）的不成文規定，到中共20大時，政治局常委中除習近平外，栗戰書、韓正也已屆齡；至於政治局委員，許其亮、王晨、劉鶴、孫春蘭、楊潔篪、陳希、楊曉渡、張又俠及郭聲琨等九人也告屆齡。在習近平連任下，整個政治局就將空出11個名額。