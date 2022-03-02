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烏克蘭戰報#13：俄軍無差別轟炸哈爾科夫的血雨風暴

烏克蘭第二大城哈爾科夫持續遭俄軍砲擊 多人受傷死亡

德媒報導俄羅斯轟炸烏克蘭基輔 竟用中國天津爆炸畫面

中國新聞組／北京2日電
德媒稱俄羅斯轟炸基輔，被指用的是天津港爆炸畫面。(取材自中財網)
德媒稱俄羅斯轟炸基輔，被指用的是天津港爆炸畫面。(取材自中財網)

俄烏衝突中形勢瞬息萬變，可謠言、假新聞卻跑得比砲彈的速度還要快。最近有不少推特網友發現，德國媒體「圖片報」（BILD）在25日的節目上稱俄羅斯轟炸了烏克蘭首都基輔，而它在報導中使用的竟是2015年發生在中國的「8·12天津濱海新區爆炸事故」現場畫面，並且相關視頻在這期節目中被多次引用。

觀察者網報導，目前節目中的相關素材已經被悄悄替換，還有的節目片段已經無法搜索，但該媒體並未就此做出道歉聲明。

據報導，其實早在本月24日俄羅斯開展特別軍事行動後，推特上就有類似的謠言。當天下午，有網友在推特上放出一段拼接而成的、從不同角度拍攝的視頻片段，聲稱是俄羅斯空軍轟炸盧甘斯克發電廠，引發爆炸連鎖反應。影片中，高樓附近發生爆炸，火光照亮整個天空，一時之間網路流言甚囂塵上。

但實際上，這則視頻是2015年發生在中國的「8·12天津濱海新區爆炸事故」現場畫面。原視頻由一名為Fronta Pax的用戶發布於2015年8月14日，標題為「中國天津2015爆炸」（Tianjin, China explosion 2015）。

本月25日，德國媒體「圖片報」（BILD）在節目中稱俄羅斯轟炸了烏克蘭首都基輔，可畫面卻還是這段「天津港爆炸」視頻。

有不少推特網友發現了這個情況，在網上紛紛指責「圖片報」張冠李戴，刻意操縱新聞。目前節目中的相關素材已經被悄悄替換，還有的節目片段處於無法搜索的狀態，但該媒體並未就此做出道歉聲明。

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