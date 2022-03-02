兩會前夕 公安部專項行動：嚴打拐賣婦女兒童犯罪

「徐州八孩案」的當事人。（取材自微博）

被鐵鏈拴頸的江蘇「徐州八孩母案」，掀開拐賣婦女黑幕。公安 部決定，自3月1日起至年底開展打擊拐賣婦女兒童犯罪專項行動，切實維護婦女兒童合法權益。此外，上海也有人大代表在兩會前夕建議加重拐賣收買婦女兒童罪刑責。

全國公安機關打擊拐賣婦女兒童犯罪專項行動動員部署電視電話會議2日召開，部署全國公安機關深入貫徹落實黨中央關於反拐工作的決策部署。公安部要求，要集中摸排一批線索，特別是對來歷不明的流浪乞討、智力障礙、精神疾病、聾啞殘疾等婦女兒童要全面摸排，確保底數清、情況明。

深化「百萬警進千萬家」活動，會同社區、街道和村組深入群眾家庭，走訪福利 院、救助管理機構等，全面梳理排查侵害婦女兒童權益線索。對疑似被拐人員和尋親人員，要第一時間採集DNA等信息，加強信息研判，為專項行動提供有力支撐。

而全國兩會 召開在即，在滬全國人大代表日前緊鑼密鼓地醞釀提出建議議案。作為提出議案的領銜代表，全國人大代表、上海市工商聯副主席樊芸在提交的議案上鄭重地簽上自己的名字。樊芸表示，婦女兒童拐賣問題這些年來一直得到關注，她建議加重拐賣、收買婦女兒童罪的刑責。

樊芸提出的這份議案在會簽中得到了代表們的廣泛附議，最終得到33個附議簽名，滿足代表議案的提出條件。

樊芸強調，婦女兒童拐賣問題雖獲關注，但是怎麼徹底地從法律上來根除這些頑症，需要全國人大修法。樊芸建議，加重拐賣、收買婦女兒童罪的刑責，買賣同罪，增強法律威懾力。

據了解，「徐州八孩母案」令中國婦女權益保障問題備受關注。中國「婦女權益保障法」修訂草案日前公開徵集意見，在「八孩母案」效應下，1個月罕見接獲約42萬條意見，參與人數超過8萬人。相比之下，同期徵求意見的其他法律草案，只有數十到數百不等的參與人數，這條草案引起的關注度可見一斑。

「中國慈善家」雜誌訪問了多名學者及律師的意見。長期致力於女性權益研究的西南政法大學人權法學教授趙樹坤表示，現行「婦女權益保障法」許多條款是宣示性。而法律能否發揮效果，關乎法律責任及處置機制是否明確。

她認為，這次草案中關於違法的懲戒及追責內容較輕。草案雖然訂明相關單位保障婦女權益的義務，但違反法律的責任多為「責令改正」，這樣令違法者不需要付出太多代價。她認為，應該適當增加對違法行為的處置措施。