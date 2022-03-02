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烏克蘭戰報#13：俄軍無差別轟炸哈爾科夫的血雨風暴

烏克蘭第二大城哈爾科夫持續遭俄軍砲擊 多人受傷死亡

中陸路撤僑 大巴在烏克蘭不到1小時遇3爆炸

中國新聞組／北京2日電
部分中國留學生已順利通關。(取材自央視)
部分中國留學生已順利通關。(取材自央視)

俄烏戰事緊繃，中國駐烏克蘭大使館前天發動陸路撤僑，已撤離敖德薩400名、基輔200多名留學生。在前往摩爾多瓦的路上，大巴不到1小時就遇到3次爆炸，經歷至少15道關卡，學生驚險抵達口岸通關時已是深夜。另外，在前往利維夫市的路上，有1華人搬行李被誤以為搬運軍事物資遭掃射，腰部中彈被送醫。

來源：YouTube

綜合媒體報導，目前，烏鐵開設從基輔、哈爾科夫等城市發往烏西部城市及鄰國的專列，1日再有近千名中國公民往前波蘭、斯洛伐克等國。

但有中國留學生表示，專列火車很難擠上，他們擠到眼鏡都掉了，但有兩名同學沒擠上火車。沒搭上火車的同學因此包了一輛車趕往利維夫市。但在路上，同行的一名華人在搬運行李時，可能被誤認為在搬運軍事物資，因此遭到掃射，腰部中彈受傷，已被送醫救治。

在烏波邊境城市利維夫的留學生張同學上已經入境波蘭，她表示基輔等多個城市火車站仍在正常運轉，她也是乘坐火車撤離，相信這是目前較為安全順利的方法。

她回憶撤離前一天下午，從利維夫到波蘭方向公路已非常擁擠，驅車需近20小時才能出境。她在烏籍老師協助下前往火車站，上車後勉強擠在兩節車廂連接處。「剛到波蘭時我聽到火車的轟鳴聲，第一反應還以為是警報響起」，入境的那一刻，她和老師都哭了。

張同學積極向在烏華人分享訊息，呼籲大家盡力保障自身安全，「我相信祖國一定會接我們回去。」

一名中國駐烏克蘭使館員工透露，他於28日護送88名留學生乘坐巴士前往摩爾多瓦。當晚行進不到1小時內，車輛右前方陸續發生3次爆炸，大家一路上先後經歷至少15道關卡，附近更有大批持機關槍的士兵，抵達摩爾多瓦陸路口岸時已是凌晨1時。

「送大家通關後，我回到車內，發現孩子們悄悄給我留了一些食物，可能他們也發現我餓壞了。這當中有兩個雞蛋，或許你們不相信，雞蛋在平日貌似無關緊要，但在戰亂時期，很多人都買不到東西，兩個雞蛋太珍貴了。」該使館員工非常感動。

留學生劉同學表示，撤離車程約6小時，他們已經順利抵達摩爾多瓦。考慮到當地住宿緊張，他們會從摩爾多瓦繼續前往條件更好的羅馬尼亞。

第一批中國留學生撤離烏克蘭。(取材自央視)
第一批中國留學生撤離烏克蘭。(取材自央視)

中國留學生 華人 雞蛋

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在烏華人擠火車 30小時到波蘭 像蜘蛛人抓欄杆上廁所

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