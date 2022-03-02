在烏華人擠火車 30小時到波蘭 像蜘蛛人抓欄杆上廁所

2月25日晚9點基輔開往波蘭的一趟火車，中途檢修半小時，乘客下車透氣。（取材自九派新聞╱ 受訪者供圖）

「只要你能想辦法登上火車，不用買票」，從基輔搭乘火車到波蘭的華人郝女士，回憶這趟30個小時的旅程，車廂裡擠滿人，除了防空警報聲還有孩子的哭聲。她不敢喝水，整夜沒闔眼，火車開進波蘭境內時，許多波蘭人沿路往火車裡扔乾糧、水果、尿布…，那一幕讓逃出烏克蘭 的她感動不已。

來源：YouTube

九派新聞報導，郝女士是較早搭乘火車離開烏克蘭的人。

25日她到達火車站時，大廳裡都是烏克蘭人，沒有看到中國人。牆壁上的列車時刻表還亮著燈，喇叭還在播報，但火車站已經不是正常運行的狀態了。大家都跳下站台，再爬上另一排站台等待列車。

月台台階有一米多，近兩米高，想爬上去實在太困難了。四周都是扛著槍的人，她也不敢隨意推擠。直到前方的士兵看她個子瘦小，拉了她一把才幫她上月台。

火車入口兩邊，兩個士兵把守控制著進火車的人。一次只能進兩個，只有婦女、兒童才能進，青壯年男性上不了，除非是帶著老婆孩子一家人的男性。

過道很窄，老人的體力也無法上車。郝女士看到一位白髮老奶奶推著殘疾的女兒，因為女兒的輪椅太龐大，沒法經過通道，最後，兩人都沒登上火車。

只能容納兩人的臥舖車廂，擠了11個人，地上也都是人。她去上廁所只能像「蜘蛛人」一樣，沿著牆，抓著欄杆走。一路都是小孩不安的哭聲，還有許多人抱著家裡的寵物。大人們滿是疲憊的神情，有的人直接訓斥孩子「我們必須得離開」。 火車上乘客擠著休息。（取材自九派新聞╱ 受訪者供圖）

火車開了30多個小時。這一路，郝女士吃了點乾糧，不敢多喝水，她一夜沒有闔眼。在電影 中才看到的畫面，現在她卻自己親身經歷。

坐上火車時，她以為這趟車是到邊境 城市利維夫，沒想到火車直接開入波蘭境內。入境波蘭後，許多波蘭人沿路往火車裡扔東西，有乾糧、水果、小孩的尿布、衛生巾、濕巾，什麼都有，那一幕很令人感動。

下火車後，波蘭志願者們穿著綠大褂，在大廳裡發放食物和水，忙前忙後幫烏克蘭人安排住宿、辦手機卡。受到這麼多善意的救濟，那些烏克蘭婦女抱著小孩都哭了。