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烏克蘭戰報#13：俄軍無差別轟炸哈爾科夫的血雨風暴

烏克蘭第二大城哈爾科夫持續遭俄軍砲擊 多人受傷死亡

烏克蘭外長通話王毅 盼中國出面斡旋停火

中國新聞組／北京2日電
在比利時布魯塞爾，一名抗議者日前手持橫幅，呼籲立即向烏克蘭提供援助。（GETTY IMAGES）
在比利時布魯塞爾，一名抗議者日前手持橫幅，呼籲立即向烏克蘭提供援助。（GETTY IMAGES）

中國外長王毅昨天應約與烏克蘭外長庫列巴通電話。王毅說，中方呼籲烏俄通過談判找到解決問題的辦法。烏外長庫列巴通表示，期待中方為實現停火開展斡旋。

央視報導，庫列巴表示，表示結束戰事是烏方的最優先任務，烏方對談判解決烏克蘭問題持開放態度，懷著積極誠意對待烏俄談判。

庫列巴說，儘管當前談判進展並不順利，烏方仍保持冷靜，願繼續推進談判。中方在烏克蘭問題上發揮了建設性作用，「烏方願同中方加強溝通，期待中方為實現停火開展斡旋。」

報導說，王毅表示，烏克蘭局勢急劇變化，中方對烏俄爆發衝突感到痛惜，對平民受到傷害極為關注。中方在烏克蘭問題上的基本立場是公開、透明和一貫的，始終主張尊重各國的主權和領土完整」。針對當前危機，中方呼籲烏俄透過談判找到解決問題的辦法，支持國際上一切有利於政治解決的建設性努力。

王毅強調，中方始終認為，「一國安全不能以損害他國安全為代價，地區安全不能以擴張軍事集團來實現」。針對戰事不斷擴大，當務之急是盡可能緩解現地局勢，避免衝突升級甚至失控，尤其是防止對平民的傷害和出現人道主義危機，還應確保人道主義援助安全及時准入。

據報導，王毅在通話中重點就確保中國在烏克蘭公民安全表明立場，督促烏方承擔相應國際責任。中方讚賞烏方開設外國僑民撤離專列（火車），這符合國際人道主義精神。希望烏方採取一切必要措施確保在烏中國公民安全，並繼續為中國公民撤離提供保障和便利。

報導說，庫列巴表示，確保外國公民安全是烏方重要職責。烏方高度重視中方關切，正在協助中國留學生等順利撤離。烏方將繼續本著負責任態度，做好外國公民安全撤離的相關保障。

烏克蘭 王毅 中國留學生

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