王毅談人權：不能以別國標準衡量 不能搞雙重標準

王毅近日在聯合國人權會議發表視頻演講，針對促進和保護人權議題指出，要做人民利益的忠實守護者、共同發展的積極貢獻者。（路透）

中國國務委員兼外長王毅 2月28日針對促進和保護人權議題指出，沒有發展，一切人權都無從談起。他還稱，評價一個國家是否有人權，不能以別的國家標準來衡量，更不能搞雙重標準，甚至把人權當作干涉別國事務的政治工具。

據中國外交部網站消息，王毅以視訊方式出席聯合國 人權理事會第49屆會議高級別會議時，提出中方促進和保護人權的四點主張。

第一，做保護人權的真正踐行者。「聯合國憲章」、「世界人權宣言」樹立了全球人權事業的崇高目標，如何有效實現這個目標，需要各國不斷探索前行。

第二，做人民利益的忠實守護者。人民過上幸福生活是最大的人權。一國人權狀況好不好，根本上要看人民對美好生活的嚮往是否得到滿足，人民的所需所急所盼是否得到解決，人民的獲得感、幸福感、安全感是否得到增強。

第三，做共同發展的積極貢獻者。沒有發展，一切人權都無從談起，也難以持續。中國國家主席習近平 提出全球發展倡議，致力於與聯合國及各國一起，加快落實2030年可持續發展議程，這是中國為促進國際人權事業貢獻的又一公共產品。

第四，做公平正義的堅定維護者。評價一個國家是否有人權，不能以別的國家標準來衡量，更不能搞雙重標準，甚至把人權當作干涉別國事務的政治工具。要堅定不移推動國際關係民主化和法治化，踐行真正的多邊主義。