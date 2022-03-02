俄烏戰 趙立堅發漫畫諷美舉油槍滅火

趙立堅發布漫畫嘲諷美國。(取材自微博)

「美國應該捫心自問誰是這一切的始作俑者。」中國外交部發言人趙立堅 疑似針對俄烏戰火在推特上對美方拷問，並配發一張「山姆大叔」舉油槍滅火的漫畫。這則推文也被俄羅斯 衞星通訊社轉發。

環球網報導，漫畫右下角，烏克蘭 陷入愈演愈烈的火勢之中，另一邊，加油機前，頭戴美國國旗樣式帽子的「山姆大叔」舉著油槍，衝一團猛烈的火勢上澆油，口中還叫嚷著：「為什麽中國不能做更多來幫助滅火？」

這幅漫畫由環球時報英文版製作，而最近一直在關注俄烏衝突動態的人，也會很容易想到，中國外交部另一位發言人華春瑩2月24日在記者會上的表態。

她當時說，中方從一開始就本著負責任的態度，勸說有關方不要推高緊張、煽動戰爭。中方做法是負責任的。而那些跟在美國後面煽風點火，等火燒起來了以後卻指責別人的，才是不負責任的行為。作為始作俑者，點火者應該考慮如何以實際行動盡快把火撲滅。

據報導，上述這條推文迅速引發外國網友熱議，截至環球網發稿，已有近2萬點讚，近6000條轉推。

不少網友表示，趙立堅這條推文和配圖直戳真相，「俄烏戰爭的始作俑者是美國」、「烏克蘭應該更多發展與鄰國(俄羅斯)的關係，而不是與虛假的北約（聯繫）。加入北約的國家應該從中吸取教訓。北約只意味著壓迫伊拉克、阿富汗等貧窮國家。」

更有網友直批，「美國表現得像個英雄，卻是造成這種混亂的原因」、「我敢肯定，美國很樂意把責任推到中國身上，大家都知道這是多麽荒謬。猜一下，他們說『你應該對制裁投贊成票』是什麽意思…惡霸達不到目的是不會罷休的。」

報導說，這條推文也引起俄媒關注。俄羅斯衛星通訊社2月27日報導說，中國外交部發言人趙立堅在推特上評論烏克蘭事件時說，美國應該捫心自問誰是這一切的始作俑者。