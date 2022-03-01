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兵力懸殊 烏克蘭人憑手機和社媒打贏抗俄資訊戰

拜登國情咨文將力倡整頓海運業 促國會通過新法

美國欲切斷俄羅斯貨源 中科技業者恐怕也得配合

編譯劉忠勇／綜合外電
俄羅斯使用的半導體有1/3來自中國，其次是馬來西亞和台灣。圖／擷自彭博
俄羅斯使用的半導體有1/3來自中國，其次是馬來西亞和台灣。圖／擷自彭博

美國主導國際社會對俄羅斯的制裁，但若要達到癱瘓俄國取得關鍵技術和零組件的效果，需要依賴從中芯國際到聯想等中國企業的配合。

中國是俄羅斯最大的電子產品供應國，占俄國半導體進口三分之一，並供應一半以上的電腦和智慧手機。北京已表態反對美國針對俄羅斯貿易和經濟所採取嚴厲措施。不過，彭博報導，美國官員預料，中芯國際在內科技供應商會配合遵守新規則，並限制出售源自美國敏感技術的產品，尤其要限縮售予俄羅斯國防相關部門。

一位美國官員周一告訴彭博，凡投入美國特定技術的產品，都受到禁令的約束，包括美國的軟體和設計，即使美國以外地區製造的，都在禁止之列。試圖規避這些新管制措施的公司，可能日後會被剝奪不得採取美國技術，企業高級主管還可能因違規而面臨刑責。

蘋果公司的iPhone和個人使用的筆記型電腦等消費電子產品不受影響。

在俄羅斯入侵烏克蘭後，外國公司正火速撤出俄羅斯，瞬間扭轉西方和其他海外企業1991年前蘇聯解體後這30年來投資俄羅斯的趨勢。石油公司BP、殼牌和Equinor ASA各自宣布計畫，退出俄羅斯的合作夥伴關係和建案，美國政府為推動多邊合作抵制俄國，已承諾將為「採取實質等同出口管制的國家提供激勵措施」。

彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）研究員Mary Lovely引用了聯合國國際貿易統計數據庫中的2020 年數據指出，俄羅斯高達七成的晶片、電腦和智慧手機來自中國。中國外交部2月28日重申不贊成制裁。

中國已將半導體自給自足列為優先任務，但目前科技業仍極度仰賴美國的設計和技術。即使已於2020被列為黑名單，中芯至今仍使用應用材料（Applied Materials）在內美國業者的設備。

俄羅斯 俄國 手機

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