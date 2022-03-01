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WSJ：趁俄烏戰 美逼中「選邊站」

中國新聞組／北京1日電
美國群眾抗議俄羅斯入侵烏克蘭。（中央社）
美國群眾抗議俄羅斯入侵烏克蘭。（中央社）

中國在俄烏戰爭始終未表態譴責俄國的入侵行動，似乎低調支持俄國。華爾街日報（WSJ）分析，如今美國正透過種種行動，要逼中方表態選邊站，並且感受到支持俄國的苦痛。白宮發言人莎奇直接點明中國，「這不是旁觀的時候，現在是發聲並譴責普亭總統的行為和俄羅斯入侵一個主權國家的時候」。

報導引述美國官員指出，西方國家對俄羅斯實施制裁、以及在聯合國大會上討論此議題的目的之一，是要讓中國對俄國入侵烏克蘭感到不安，以及分化北京與莫斯科的關係，同時也對中國釋放訊號，暗示中國若攻打台灣會面臨的後果。

華爾街日報指出，俄國全面入侵烏克蘭是一個迫使中國選邊站的良機：是要站在俄羅斯一邊、還是要維持與歐洲、美國和世界其他地區的重要經濟關係。

華府官員說，美國正利用國際論壇的機會，迫使北京對俄國的入侵行動公開表明立場。

美國之音報導，白宮新聞發言人莎奇在微軟全國廣播公司（MSNBC）的採訪中表示，中國已經實施了一些由美國和其盟友針對俄羅斯入侵烏克蘭而進行的制裁，並在上周發表了有利於烏克蘭主權的言論。

莎奇清楚地指出，北京方面需要採取更多行動。她表示美國總統拜登最近還未和中國領導人習近平通話，但不排除在未來通話的可能性。「歷史正在被書寫，中國領導層很重要的一步就是要審視他們自己，真正評估他們打算站在哪裡。」

北京拒絕將莫斯科的行為稱為「入侵」，並敦促各方保持克制。拜登日前對此進行了不點名批評。

報導指出，聯合國外交官表示，美國本周正推動聯合國大會就一項類似的決議案進行辯論，以分化中俄關係。聯合國人權理事會本周在日內瓦舉行的會議，是美國達成此目標的另一個機會。

美國也正在觀察中國金融機構會否試圖彌補俄羅斯籌資管道不足的影響，或是中國科技公司會否試圖規避對俄羅斯出口的新限制。美國官員說，若中企和銀行試圖幫助俄國，那麼針對俄國實施的懲罰性經濟措施，尤其是對某些技術的出口管制，可能會令北京傷筋動骨。

白宮發言人莎奇。（路透資料照片）
白宮發言人莎奇。（路透資料照片）

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