在背後頂住？ 日媒：習近平下令援俄 汪文斌重申反制裁

圖為中國國家主席習近平（右）與俄羅斯總統普亭（左）。(取材自俄羅斯總統府官網)

針對俄羅斯 入侵烏克蘭 ，中國國家主席習近平 雖未明確表態，但從中國政府關係人士得知，針對歐美祭出的經貿制裁，習近平已下令援助俄羅斯。報導分析，習政權鑑於中美長期衝突，為了維持與俄羅斯的合作，「在背後頂住」的挺俄立場益發明顯。此外，中國外交部也重申，不贊成制裁手段解決問題。

日本讀賣新聞報導，據有關人士稱，中共在俄羅斯入侵烏克蘭後，24日召開緊急會議，國務委員兼外交部長王毅、國家安全部長、商務部長、軍方高層語彙共商對策。習近平指示，俄羅斯未曾表態支持武力統一台灣，所以暫不表態（對烏克蘭的軍事入侵的立場），但也指示相關單位，在經貿上支持受遭美英等違法制裁的俄羅斯。

此外，為了維持與英國、法國和德國的關係，並確保中國企業在烏克蘭的安全和商業利潤，習近平也下令研究俄羅斯的軍事行動。

隔日，習近平與俄羅斯總統普亭通電話，指出中方理解各國對安全問題合理的擔憂，予以尊重，表達了理解俄羅斯行動的立場。王毅在25、26日也分別與英、法、德、歐盟外長通電話，強調應妥善解決俄羅斯的安全訴求，以及中方一貫反對基於聯合國憲章第七章行使武力和經濟製裁的立場。

中國海關總署23日公告，全面解除俄羅斯小麥進口禁令；2月4日在北京舉行的中俄峰會上，雙方也達成協議，同意擴大以兩國貨結算，俄方並將向中國供應更多天然氣等，顯示正以行動抵消美國和歐洲制裁的影響。

報導並引述紐約時報25日稱，在俄羅斯軍隊入侵之前，美方多次希望王毅等中國政府官員勸說俄羅斯不要入侵。但與中方沒有達成共識。

在北京的一位外交人士稱，俄羅斯確信中國不會轉向反對後，展開侵攻。宛如中國在背後頂住俄羅斯一般。

另外，中國外交部發言人汪文斌28日表示，中方不贊成用制裁的手段解決問題，更反對沒有國際法依據的單邊制裁，要求美方在處理烏克蘭問題和對俄關係時，不得損害中方和其他方面的正當權益。

此外，針對外傳俄羅斯總統普亭下令要求俄羅斯核武部隊進入「特殊戰備狀態」。據澎湃新聞報導，汪文斌28日回應稱，中方高度關注烏克蘭局勢變化，支持一切有助於緩和局勢和政治解決的努力。

汪文斌表示，中方注意到有關各方在核問題上的表態。他說，「我要再次強調，圍繞歐洲安全問題，各國的合理安全關切都應當得到重視」，在北約連續五輪東擴的前提下，俄羅斯在安全方面的正當訴求理應得到重視和妥善解決，有關各方均應保持冷靜克制，避免局勢進一步升級。