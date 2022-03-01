中央頒「十個嚴禁」 政法幹警禁做兩面人、當司法掮客

中央政法委等多個部門2月28日發布「新時代政法幹警『十個嚴禁』」，包括嚴禁做兩面人、結黨營私，嚴禁放任錯誤思潮侵蝕，嚴禁對西方三權鼎立及司法獨立等態度曖昧，宛如「鐵規禁令」。

最高人民檢察院網站28日發布，中央政法委、最高人民法院、最高人民檢察院、公安 部、國家安全部、司法部 聯合推出「新時代政法幹警『十個嚴禁』」並印發通知，是全面從嚴管黨治警的重要舉措。

「十個嚴禁」內容包括：一、嚴禁搞兩面派、做兩面人、結黨營私、搞團團夥夥。

二、嚴禁有令不行、有禁不止，執行黨中央決策時做選擇、搞變通。

三、嚴禁放任錯誤思潮侵蝕影響，在大是大非問題上認識模糊、立場搖擺，及對西方憲政、三權鼎立及司法獨立等態度曖昧。

四、嚴禁不當交往、干預執法司法、請託說情打招呼，充當司法掮客。

五、嚴禁玩忽職守、徇私枉法，大搞「關係案」、「人情案」或「金錢案」。

六、嚴禁違規參與營利活動，縱容配偶、子女及其配偶違規從事經營活動，利用職權或影響力牟取私利。

七、嚴禁包庇縱容黑惡勢力，充當黑惡勢力「保護傘」。

八、嚴禁濫用執法司法權、偵查措施，插手經濟糾紛。

九、嚴禁不作為亂作為、耍特權抖威風，對待群眾簡單粗暴、推諉扯皮、吃拿卡要。

十、嚴禁跑風漏氣、失密洩密，以任何形式洩露黨和國家秘密。

「通知」中表示，「十個嚴禁」是畫定政法幹警思想「紅線」和行為「底線」。對落實「十個嚴禁」不力，導致問題頻發或造成嚴重後果，將嚴肅追究責任。民眾可向政法機關或舉報平台舉報。

中央政法委負責人回應記者問題時表示，「十個嚴禁」是圍繞民眾強烈反映，及針對全國政法隊伍整頓中發現的重點問題。