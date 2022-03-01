習近平：加快建設世界一流企業 大力培養創新人才

中共總書記習近平28日在北京主持召開中央全面深化改革委員會第24次會議。(新華社)

中共 總書記習近平 28日在北京主持召開中央全面深化改革委員會第24次會議。習近平在會議上強調，要加快建設一批世界一流企業、推進普惠金融高質量發展，和大力培養造就一大批國家創新發展急需的基礎研究人才。

新華社報導，該會議上，審議通過了關於加快建設世界一流企業、推進普惠金融高質量發展、加強基礎學科人才培養、推進國有企業打造原創技術策原地的相關指導、實施意見，並審議了「中央全面深化改革委員會2021年工作總結報告」、「中央全面深化改革委員會2022年工作要點」。

習近平在主持會議時強調，要加快建設一批產品卓越、品牌卓著、創新領先、治理現代的世界一流企業，要推進普惠金融高質量發展，以更好滿足人民群眾和實體經濟多樣化的金融需求，切實解決貸款 難貸款貴問題。

習近平還提出，要全方位謀畫基礎學科人才培養，大力培養造就一大批國家創新發展急需的基礎研究人才。同時，推動國有企業完善創新體系、增強創新能力、激發創新活力，促進產業鏈創新鏈深度融合。

會議還指出，今年下半年要召開黨的20大，改革工作既要蹄疾步穩、縱深推進，又要有「新氣象、新面貌。」

會議強調，要堅持「穩中求進」工作總基調，加快推動落實黨的19大以來部署的改革任務，加快推動重要領域和關鍵環節改革攻堅突破、落地見效，注重防範化解重大風險。

另外，報導指出，中央延續去年「擴大述職對象」的做法，今年政治局常委等黨高層已經向中央和習近平書面述職。習近平要求，要「敢於鬥爭、善於鬥爭」，迎接中共20大召開。

中央政治局委員於2018年3月首次向黨中央和習近平作出書面述職，新華社當時曾報導，這是19大以來為加強和維護黨中央集中統一領導的重要制度安排。

到了2021年，規定要向黨中央和習近平述職者範圍擴大，除了政治局委員、中央書記處書記、副總理、國務委員，中共黨內的全國人大副委員長、全國政協副主席及「兩高」首長都要向習近平述職。中央社報導，分析指這進一步凸顯習近平的政治權威，鞏固其領袖地位。

報導指出，習近平認真審閱了述職報告並提出重要要求，強調今年是進入全面建設社會主義現代化國家、向第2個百年奮鬥目標進軍新征程的重要一年，中共將召開第20次全國代表大會。