8在烏克蘭留學生躲防空洞輪流睡覺 不脫鞋隨時準備跑

包括李依萍在內的八名中國留學生所在的防空洞。(取材自南風窗)

俄烏戰火已經迫近基輔核心區域，大批民眾集中在防空洞躲避戰火。一名在音樂學院讀研的中國留學生 李依萍與七名同學躲在防空洞。身旁持槍的烏克蘭 人、染上新冠的同學還有不斷傳來的爆炸聲，人人因恐懼難以入睡。身處至暗時刻的她只有一個想法：「趕緊回家」。

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「南風窗」報導，1998年出生的李依萍來烏克蘭讀研已經兩年多了。2月24日她收到當地政府通知，要求所有人去防空洞躲避空襲。

防空洞離學校宿舍大概1000米，是一個類似地鐵 那樣的地下室，裡面鋪滿了各種管道。防空洞裡面沒有衛生間，如果要上廁所只能跑到外面。

在防空洞裡面，經常聽到外面爆炸的聲音，她和七名中國留學生待在一塊。防空洞裡有本地持槍的的平民、挺著大肚子的孕婦、年紀大到沒辦法站起來的老奶奶，大家都蜷縮在防空洞裡。

晚上他們輪流睡覺，一半人先睡，其他的人就要戒備安全和食物並留意最新消息。他們睡覺都不脫鞋子的，因為要隨時準備逃跑。

八人當中，有兩個同學身體不適得了新冠。因為沒辦法得到治療，只能吃點感冒藥。他們除了口罩、溫度計和酒精，就沒有其他防護了。「 這種時期我們也不在意傳染的風險了，只想大家都平安地待在一起」。

因為中國社交平台上「收留烏克蘭美女」的言論引發烏克蘭人不滿，當地媒體也散布「中國支持俄羅斯入侵烏克蘭」的不實消息，所以她目睹了身邊的中國人遭到恐嚇。有人去超市買東西，被當地人威脅、辱罵。還有人會被當面比畫不文明的手勢。

但李依萍稱這只是少數烏克蘭人這麼做而已，大部分烏克蘭人還是挺好的。

極目新聞報導，對於網上的戰爭惡俗評論，哈爾科夫的留學生李金泓表示，「因為害怕被針對，或者極端人士做出什麼不好的事情，我們把貼在門口的春聯撕了下來，平時也盡量少開燈。」