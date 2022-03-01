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空中管制包機難 600中國留學生陸路撤離烏克蘭

中國新聞組／北京1日電
中國駐烏使館表示，已組織敖德薩400名留學生前往鄰國。(視頻截圖)
中國駐烏使館表示，已組織敖德薩400名留學生前往鄰國。(視頻截圖)

俄烏戰事持續，由於烏克蘭空中管制，讓中國包機撤僑計畫無法執行。中使館改以陸路撤離留學生，敖德薩首批400餘人順利撤離，基輔也有200多名撤離。大使館進一步於3月1日凌晨通知，僑民可持護照搭乘烏鐵專列離開基輔、哈爾科夫，預計千人將撤到波蘭、斯洛伐克等國。

來源：YouTube

從五星旗保命到要求低調勿表明身分，中國大使館多次警告在烏中國公民局勢危險，但官方組織的撤僑行動比起他國卻「慢半拍」；大使館僅在「對全體在烏公民的呼籲」聲明中提到「遇到實際困難」。

近日，中方使館工作人員平均每天要接到1000多人次的電話問詢。2月27日起，啟動為中國公民遠程辦理旅行證的應急支持。各地華人華僑和留學生，通過僑社留學生會、華商會的統一指導，協助撤離填表的登記。

截至目前，共有超過6000人次華人華僑登記，大使館打電話逐一確認，保證能通過不同渠道及時撤走。

中國國務委員兼外長王毅2月28日視頻會晤南韓外長鄭義溶時強調，無論是在烏中國留學生、企業人員還是華僑華人，他們都是促進中烏友好合作的橋梁和紐帶。中國外交部已及時啟動應急協調機制，與各方保持密切溝通，將充分利用各種渠道，採取一切必要措施，切實保障中方人員和機構的安全。

中駐烏大使館指出，現階段包機撤僑的方案很難執行。烏克蘭現在實施嚴格的空中管制措施，空中時常遭遇炮擊和導彈。在當前烏克蘭安全形勢下，陸路是比較合適的出行方式。

第一批留學生從基輔大學紅樓出發。(取材自央視)
第一批留學生從基輔大學紅樓出發。(取材自央視)

大使館28日已開始組織數百名留學生搭大巴離開基輔，前往烏鄰國摩爾多瓦。中駐摩爾多瓦使館指出，摩爾多瓦與烏克蘭連接的通關口岸主要是摩北部的Ocnita口岸和南部的Palanca口岸，摩方對持有效中國護照自烏出境人員實現臨時免簽。中駐摩使館正在上述兩個關口設置中國公民接待站，提供必要協助。

另外，3月1日凌晨，烏鐵官網發布通知，自即日起開設從基輔、哈爾科夫等城市發往烏西部城市及鄰國的專列。有意願搭乘上述專列的所有外國公民（包括中國公民），皆可持本人有效護照乘車前往。每日車次及發車時間不定，於當日凌晨發布。

大使館也緊急通知中國公民，請有意願的中國公民盡快搭乘所需專列並高度重視人身和財產安全。

使館人員指出，現在有中國人自行駕車到烏克蘭西部地區與烏接壤的波蘭、斯洛伐克、匈牙利等國。由於現在往西走的人很多，在出境方面遇到很大困難。使館通過和烏克蘭方面協調，協助中國公民順利出關，昨天華為公司的40餘名員工已經安全抵達斯洛伐克。

首批200多名中國留學生撤離基輔，駐烏大使送行。(視頻截圖)
首批200多名中國留學生撤離基輔，駐烏大使送行。(視頻截圖)

大使館 烏克蘭 中國留學生

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