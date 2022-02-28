惹毛挺俄派？ 中國5「反戰」學者遭圍剿舉報被噤聲

在俄羅斯的很多城市都有反戰民眾不顧警告走上街頭。（Getty Images）

俄烏戰火燒到中國輿論場？在中國，多數網民挺「普亭大帝捍衛國家安全」，雖也有不少同情烏克蘭 聲音，卻遭到壓制。五位知名歷史學者日前聯名發布反對這場「不義戰爭」的文章，遭圍剿舉報而被刪除，發布聲明的公眾號也被封禁。中國網民一面倒挺俄貶烏的言論被美媒形容為「令全球側目的怪象」。

自由亞洲電台報導，從烏克蘭危機醞釀到戰爭爆發，在中國網路空間，不論從一般網民、網路寫手到媒體人乃至於學者，被認為一面倒地力挺俄羅斯 ，並對烏克蘭大加貶損，其背後隱含著官方主導的反美、反西方的思路。

但仍有少數人選擇低調地站在烏克蘭一邊，表達同情；也有人質疑俄羅斯出兵烏克蘭的正當性與必要性，並表達對戰爭的厭惡。由於有被圍剿的風險，這些挺烏的聲音通常出現在志同道合的微信 群或海外的Twitter、YouTube及Facebook帳號。

報導指出，這群中國網民毫不保留地表達反主流的「挺烏貶俄」立場，抨擊中國官方「嘴上不說，腳上和心裡早就站到了俄羅斯一邊」。即使一些不偏向一方的中國網民，也表達了「侵略就是侵略，美國入侵伊拉克是侵略，俄羅斯入侵烏克蘭也一樣是侵略，不該雙標」的立場。

其中，中國五位歷史學者26日聯名在微信公眾號「江門直言」發布「俄羅斯對烏克蘭的入侵與我們的態度」一文，批評俄羅斯身為一個聯合國常任理事國、擁有核武器的大國，竟然對弱小的兄弟之邦大打出手；作為曾經飽受戰爭蹂躪的國家……」「我們對烏克蘭人民的痛苦感同身受」。

連署發文的五位倡議人是南京大學教授孫江、北京大學教授王立新、香港大學教授徐國琦、北京清華大學教授仲偉民、復旦大學教授陳雁。

文章強調，連日來，和平、反戰的聲音跨越國界，震撼人心。「在眾聲喧嘩中，我們感到有必要發出我們的聲音。」五人表態反對俄對烏發動戰爭，堅決支持烏克蘭人民保家衛國，籲停止戰爭，用談判解決糾紛。文末並強調：「和平始於人心的渴望。我們，反對不義戰爭。」

此文發布沒多久，就在微博、微信遭到大批「五毛」圍剿舉報，質疑美國入侵多國，為何不見他們發聲，痛批五位學者「違背國家立場」、「教育界恥辱」、「五鼠鬧中華」。這篇反俄倡議書也在多名網民舉報後，不到兩小時就遭刪除。「江門直言」也清空了所有文章。

而微博也持續對「烏克蘭美女」等惡俗調侃、宣揚仇恨、性別對立的不友善言論進行排查處置，前天清理242條違規博文及359條評論，並對83個違規帳號採取禁言7天至永久禁言處置。