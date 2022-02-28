斷俄SWIFT？ 央視：殺敵一千自損八百

俄羅斯總統普亭對烏克蘭開戰，引起西方多國制裁。（路透）

對俄羅斯 切斷SWIFT（環球金融電信協會）關聯被視為對抗俄國 的核彈選項，但中國官媒央視引述評論稱，這其實是一張「殺敵一千，自損八百」的牌。

據央視報導，SWIFT是連接全球銀行業的金融通信基礎設施，每天處理超過200個國家和地區以及上萬家金融機構的數以百萬計的支付指令。如果切斷了俄羅斯部分銀行與SWIFT的聯繫，就意味著跨境融資、貿易、外國投資、匯款和央行對經濟的管理都受到嚴重打擊。

據報導，彭博社援引俄羅斯前財政部長庫德林表示，俄羅斯部分銀行失去對SWIFT的訪問權，將使俄羅斯的國內生產總值GDP減少5%之多。所以這個選項被稱為核彈選項，因為一些俄羅斯議員直接表示，對SWIFT的制裁，等同於宣戰。

另外，一些歐盟國家對這張牌也很猶豫，因為歐盟國家非常依賴SWIFT來支付俄羅斯的能源交易，所以會直接帶來經濟上的反噬，傷害西方商業利益，包括大型石油公司。

同時，華盛頓郵報認為，如果切斷俄羅斯部分銀行和SWIFT的關聯，將會促進俄羅斯等國進一步尋找SWIFT系統替代方案的發展，這也會侵蝕由美元主導的全球金融體系，削弱美元的話語權。

報導稱，可以說，這是一張「殺敵一千，自損八百」的牌。

另外，美國日前公布制裁俄羅斯，包括限制一系列美製產品和以美國技術製成的外國產品出口到俄羅斯。金融時報引述分析，本身已被美國制裁的中國公司，如華為 及中芯國際可能會幫助俄國規避制裁。

報導引述俄羅斯遠東聯邦大學副教授魯金分析指出，雖然這些限制措施超出美國國境，但一些本身被美國制裁的中國公司，可能會幫助俄羅斯規避這些出口限制。

他指出，現在幾乎可以肯定華為的競爭對方，如瑞典電信業者愛立信（Ericsson）會退出俄羅斯市場，以及停止與俄國有關5G設備的合作，令華為有空間壟斷俄國電訊設備市場，中國便有可能可以百分百控制俄國的科技產品供應。

報導稱，美國限制晶片出口到俄羅斯，同樣可能會令中國最大晶片代工製造商中芯國際，有機會填補這個供應上的真空。