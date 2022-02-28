北京俄文化中心 遭反戰者噴漆

北京市民在俄羅斯文化中心噴漆抗議俄國入侵烏克蘭。（取材自法廣網/台灣人權促進會提供）

俄烏戰火下，雖然多數中國網友挺俄，但仍有一批中國網友聲音雖不大，仍設法表達反對俄羅斯 侵略的立場。北京 一名民眾選擇到俄羅斯文化中心噴漆，表達「反戰」訴求。

自由亞洲電台報導，北京一位居民近日前往俄羅斯文化中心前，以黑漆噴塗「ИДИ НАХУЙ」字樣，即中文「去他X的」，抗議俄羅斯對烏克蘭 發動的侵略戰爭。這位北京市民不願意透露姓名，只稱自己是在北京的一個普通上班族，但他希望透過塗鴉行動傳遞對烏克蘭人民的支持，期望牆外的世界能看見。

部分中國網友在多個國家駐中大使館的官方微博留言謾罵，並發布鼓吹戰爭的仇恨言論。這些言論傳到烏克蘭後，陸續有中國人遭受到當地人民不友善對待甚至威脅。據報導，中國駐烏克蘭大使館也因此更改對停留烏國人民指引，從在屋外懸掛五星旗作為識別，改為呼籲「在烏中國公民不要隨意亮明身分及展示具有識別性的標識。」

中國網友非一面倒挺俄，仍有人低聲相挺烏克蘭。據中央社報導，一名持自由派立場的中國網友表示，在網路上及社會上，支持俄羅斯總統普亭揮軍進攻烏克蘭的中國人的確是多數，但不能代表所有中國人都支持普亭，只是大家不敢公開表達反俄、反普亭而已。

這名經商的中國網友說，五名教授連署公開反對俄羅斯侵略烏克蘭就被噤聲，而公開支持的大量網文卻一點事也沒有。那麼中國官方是站在何種立場，不言自明。

報導稱，另一名相同立場的中國年輕網路工程師則說，他實在懶得和那群「傻X」（指挺俄者）爭辯什麼，不但累人，且容易被孤立。但若因此就說所有中國人都這麼「傻X」，他不服氣，「因為我就不是，和普亭站在同一邊的才是」。