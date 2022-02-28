我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#11：烏俄談判「有詐」？俄國經濟戰總崩潰

白俄羅斯公投廢除非核地位 可允俄羅斯部署核武

王毅與德外長通話 籲解決俄安全訴求

記者羅印冲／綜合報導
中國國務委員兼外長王毅。（取材自觀察者網）
中國國務委員兼外長王毅。（取材自觀察者網）

中方在俄烏情勢中的立場備受關注，據中方發布，2月26日，中國國務委員兼外交部長王毅應約與德國外長貝爾伯克通電話，雙方重點就當前烏克蘭局勢交換意見。王毅表示，中方支持一切有助於緩和局勢和政治解決的努力；圍繞歐洲安全問題，各國的合理關切都應得到重視。他表示，在北約連續五輪東擴情況下，俄羅斯的正當安全訴求理應得到妥善解決。

根據中國外交部網站消息，王毅表示，冷戰早已結束，北約有必要重新考慮自身的定位和承擔的責任，基於集團對抗的冷戰思維應當徹底摒棄。中方支持北約、歐盟與俄羅斯重啟對話，尋求構建均衡、有效、可持續的歐洲安全機制，實現歐洲大陸的長治久安。

王毅指出，中方不贊成用制裁手段解決問題，更反對沒有國際法依據的單邊制裁。實踐早已證明，制裁非但解決不了問題，還會製造出新的問題，不僅造成經濟上雙輸或多輸局面，還會干擾影響政治解決的進程。

王毅又稱，中國作為聯合國安理會常任理事國，始終履行維護國際和平與安全的責任。中方認為，安理會如果採取行動，應當有助於當前危機的政治解決，而不是鼓動新的對立對抗。鑑此，中方在安理會討論有關烏克蘭問題的決議案時，阻止了引用含有授權動武和制裁的表述。中方將繼續為尋求和平、實現和平發揮建設性作用。

王毅 烏克蘭 俄羅斯

上一則

香港增2.6萬確診110死 各大醫院遺體堆積

下一則

烏克蘭爆危機 習智囊：地緣政治天秤再傾中

延伸閱讀

上海公報50年 王毅：美停止虛化一中 才能維護中美大局

上海公報50年 王毅：美停止虛化一中 才能維護中美大局
日媒：針對歐美經貿制裁 習近平下令「支援俄羅斯」

日媒：針對歐美經貿制裁 習近平下令「支援俄羅斯」
王毅與德外長通電話：俄方安全訴求應得到妥善解決

王毅與德外長通電話：俄方安全訴求應得到妥善解決
王毅：歡迎俄烏盡快談判 俄羅斯的安全訴求應獲重視

王毅：歡迎俄烏盡快談判 俄羅斯的安全訴求應獲重視

熱門新聞

谷愛凌和朋友慶祝17歲生日，不時開心大笑，爽朗的笑聲很有感染力。（取材自北京青年報）

谷愛凌17歲生日派對照曝光 網友：完全就是公主

2022-02-27 09:00
圖為俄羅斯坦克軍隊。 歐新社

日媒：針對歐美經貿制裁 習近平下令「支援俄羅斯」

2022-02-27 20:26
圖為一對烏克蘭母女搭車離開盧甘斯克地區。(美聯社)

俄烏戰爭 男網友喊烏克蘭美女「進口中國」下場慘了

2022-02-26 19:20
「禤靐龘」這複雜的名字，若是在考場下，別人都開始答題了，他才開始寫名字，恐影響考試進度。（取材自未來網）

小學生「極簡」姓名 連名帶姓2筆畫 老師也念不出來

2022-02-21 13:00
烏克蘭首都基輔一家飯店的地下停車場轉為防空洞，民眾27日躺在床墊上。（美聯社）

中網友不當發言激怒烏克蘭人 中國留學生裝日本人保命

2022-02-27 11:12
「徐州八孩案」的丈夫董志民和妻子。（取材自微博）

徐州8孩母就是小花梅 江蘇省政府調查出爐 問責17人

2022-02-22 23:06

超人氣

更多 >
烏克蘭第二大城哈爾科夫擊敗俄軍 俄軍成群投降

烏克蘭第二大城哈爾科夫擊敗俄軍 俄軍成群投降
谷愛凌17歲生日派對照曝光 網友：完全就是公主

谷愛凌17歲生日派對照曝光 網友：完全就是公主
日媒：針對歐美經貿制裁 習近平下令「支援俄羅斯」

日媒：針對歐美經貿制裁 習近平下令「支援俄羅斯」
影／土耳其的報復 武裝無人機首襲擊俄軍 烏公布畫面

影／土耳其的報復 武裝無人機首襲擊俄軍 烏公布畫面
俄羅斯入侵烏克蘭第4天 首度承認官兵傷亡

俄羅斯入侵烏克蘭第4天 首度承認官兵傷亡