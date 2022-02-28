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烏克蘭戰報#11：烏俄談判「有詐」？俄國經濟戰總崩潰

白俄羅斯公投廢除非核地位 可允俄羅斯部署核武

糾結… 千名浙商在烏克蘭進退兩難 抄底購房論轉彎

中國新聞組／北京28日電
崩潰哭泣的杰森。(視頻截圖)
崩潰哭泣的杰森。(視頻截圖)

烏克蘭陷入戰火後，當地浙商受衝擊甚深。據烏克蘭浙江同鄉會的信息，在烏浙江人就有1000人，浙企34家。由於浙商很多都是拖兒帶女，如今進退糾結，身家與財富都處在戰事威脅與危機中。

騰訊新聞「棱鏡」報導，大多在烏克蘭的浙商，相對而言還是比較淡定的。大部分受訪人士表示先讓家人撤離，自己則大概率會待在烏克蘭繼續觀察戰事，也便於對烏克蘭資產或者商務的後續處置。

「我們現在壓力也很大的，基本上這幾天沒睡覺，你睡也睡不著。」來自浙江麗水市青田縣溫溪的朱光翔，先把妻子填上了大使館的撤僑意向單，而自己則決定留在烏克蘭。

另一位浙商葉先生一家四口都在烏克蘭，在離基輔市區30多公里處，開有一個箱包加工場。兩個孩子都在基輔上學。25日下午，葉先生帶著一家人駕車從基輔市區向南，開了三個多小時進了一個村子，有幸被當地村民收留了。但剛安心睡一晚，收留他的村民表示，村莊周邊發現有俄軍空降兵落點的標記出現。

葉先生認為，看來烏克蘭哪裡也無法避免戰亂了，他們已經填好了中國大使館的撤僑意願書，也在耐心等待中。

浙商裡還有一個比較龐大的群體，那就是溫商。在烏克蘭的溫商總共目前有500人左右，一部分聚集在基輔附近一個名為「7KM」的批發市場經商。目前，7KM市場已經歇業關閉。

在這場戰事中，烏克蘭房地產投資，應該屬於毀滅性打擊的領域之一。曾馳名中外的「溫州購房團」雖已解體，但烏克蘭西部的主要城市利沃夫州首府城市利沃夫，起碼有三個以上的新樓盤開發仍是溫州人。

去年6月，葉榮在當地購買了幾套舊房子。當時，烏克蘭局勢相對其它國家也並不穩定，而他們依然投資這裡。去年6月，他看中的一套房子，60多平方米的舊房子，也就6萬美元，每平方米1000美元。在他們眼裡，當時這個城市的房價普遍偏低。

雖然這裡尚沒被這場戰火波及，但最近房價也跌了，葉榮現在還是有點後悔買早了，而且對於趨勢，他也缺乏信心，怕回收周期變長，自己的資金承受不起。

旅居烏克蘭的杰森不是浙江人，他曾說烏克蘭首都基輔市房價跌價可以抄底，但如今他表示要收回戰爭前一天說的「抄底基輔購房」投資的說法。他在避難過程中感受到戰爭的可怕性，情緒崩潰到痛哭。截至2月27日，杰森與他的烏克蘭女友還滯留在當地。

烏克蘭 投資 房價

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