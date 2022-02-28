我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#11：烏俄談判「有詐」？俄國經濟戰總崩潰

白俄羅斯公投廢除非核地位 可允俄羅斯部署核武

烏克蘭基輔房屋被標疑似攻擊符號 華人恐慌

中國新聞組／北京28日電
特殊符號。（取材自極目新聞）
特殊符號。（取材自極目新聞）

俄烏開戰，中國迄未撤僑，烏克蘭又傳出反華聲浪，讓不少在烏華人憂心安危。尤其1萬多名基輔居民獲發自動步槍，當地街頭或房屋上又出現疑似是攻擊目標的的標記符號，引發華人恐慌，有人被迫謊稱自己是日本人才能避險。他們的期盼都是，希望中國撤僑班機趕快飛起來。

極目新聞引述在烏留學生陳豐（化名）表示，他留學於當地某師範大學，2月剛拿到畢業證書，就遇上俄烏戰事，讓他不得不重新考慮自己的將來。他和三位中國留學生合租房，很怕當地反華情勢再發展下去，房東會拒絕繼續向他們出租房子。

陳豐說，他所在學校的中國留學生組建了一個群，群成員約400人，每天大家都會相互關照。例如有留學生會在群裡提醒，這兩天晚上最好不要開燈，或者是直接去就近的防空洞；烏克蘭政府已向基輔居民發放超過一萬支自動步槍的視頻，「讓當地的華人更加擔心社會穩定和自身安危。」

陳豐說，當地的反華情緒來自被中國國內個別網友發表一些不理智的言論或視頻所激怒，這給在烏華人帶來不必要的麻煩甚至是人身危險。更讓不少華人感到恐慌的是，當地道路上或是房屋上被留下了各種形狀、顏色的「T」字型符號，疑似是攻擊的目標或是標註的轟炸地點。

「感覺局勢越來越緊張，警報不停地響，前兩天已經登記了，行李也已經打包好了，現在就是等待大使館撤離的通知。」陳豐說，他時刻關注著撤僑的最新消息，隨時準備回國。

美國之音報導，中國遲自俄烏開打後的星期四才宣布將準備安排包機撤僑，但就在同一天，烏克蘭宣布對民用航空關閉領空。而當地開始出現排斥中國人的情況後，有華人害怕被別人認出是中國人不得不離開防空避難所，有的留學生則在街頭被截住詢問是不是中國人時，因不敢承認，謊說自己是日本人。

另中國青年報報導，中國駐烏克蘭使館工作人員日前在留學生微信群裡發布公告稱「基輔一中國留學生下樓倒垃圾，被警察發現，受到『嚴厲』盤查，手機被當場損毀。」警示所有在烏中國公民宵禁期間不要外出。

特殊符號。（取材自極目新聞）
特殊符號。（取材自極目新聞）

中國留學生 華人 烏克蘭

上一則

糾結… 千名浙商在烏克蘭進退兩難 抄底購房論轉彎

下一則

中駐烏使館再改口：包機撤僑很難 考慮其他撤離方案

延伸閱讀

世界晚報╱烏反華情緒高 中國留學生裝日本人保命

世界晚報╱烏反華情緒高 中國留學生裝日本人保命
烏克蘭軍方消息稱 白俄特種部隊登上飛機 戰事恐擴大

烏克蘭軍方消息稱 白俄特種部隊登上飛機 戰事恐擴大
開戰Day5／俄主力大軍逼近基輔 裝甲車隊綿延3哩

開戰Day5／俄主力大軍逼近基輔 裝甲車隊綿延3哩

開戰Day5／俄主力大軍逼近基輔 裝甲車隊綿延3哩

開戰Day5／俄主力大軍逼近基輔 裝甲車隊綿延3哩

熱門新聞

谷愛凌和朋友慶祝17歲生日，不時開心大笑，爽朗的笑聲很有感染力。（取材自北京青年報）

谷愛凌17歲生日派對照曝光 網友：完全就是公主

2022-02-27 09:00
圖為俄羅斯坦克軍隊。 歐新社

日媒：針對歐美經貿制裁 習近平下令「支援俄羅斯」

2022-02-27 20:26
圖為一對烏克蘭母女搭車離開盧甘斯克地區。(美聯社)

俄烏戰爭 男網友喊烏克蘭美女「進口中國」下場慘了

2022-02-26 19:20
「禤靐龘」這複雜的名字，若是在考場下，別人都開始答題了，他才開始寫名字，恐影響考試進度。（取材自未來網）

小學生「極簡」姓名 連名帶姓2筆畫 老師也念不出來

2022-02-21 13:00
烏克蘭首都基輔一家飯店的地下停車場轉為防空洞，民眾27日躺在床墊上。（美聯社）

中網友不當發言激怒烏克蘭人 中國留學生裝日本人保命

2022-02-27 11:12
「徐州八孩案」的丈夫董志民和妻子。（取材自微博）

徐州8孩母就是小花梅 江蘇省政府調查出爐 問責17人

2022-02-22 23:06

超人氣

更多 >
烏克蘭第二大城哈爾科夫擊敗俄軍 俄軍成群投降

烏克蘭第二大城哈爾科夫擊敗俄軍 俄軍成群投降
谷愛凌17歲生日派對照曝光 網友：完全就是公主

谷愛凌17歲生日派對照曝光 網友：完全就是公主
日媒：針對歐美經貿制裁 習近平下令「支援俄羅斯」

日媒：針對歐美經貿制裁 習近平下令「支援俄羅斯」
影／土耳其的報復 武裝無人機首襲擊俄軍 烏公布畫面

影／土耳其的報復 武裝無人機首襲擊俄軍 烏公布畫面
俄羅斯入侵烏克蘭第4天 首度承認官兵傷亡

俄羅斯入侵烏克蘭第4天 首度承認官兵傷亡