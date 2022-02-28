烏克蘭基輔房屋被標疑似攻擊符號 華人恐慌

特殊符號。（取材自極目新聞）

俄烏開戰，中國迄未撤僑，烏克蘭 又傳出反華聲浪，讓不少在烏華人 憂心安危。尤其1萬多名基輔居民獲發自動步槍，當地街頭或房屋上又出現疑似是攻擊目標的的標記符號，引發華人恐慌，有人被迫謊稱自己是日本人才能避險。他們的期盼都是，希望中國撤僑班機趕快飛起來。

極目新聞引述在烏留學生陳豐（化名）表示，他留學於當地某師範大學，2月剛拿到畢業證書，就遇上俄烏戰事，讓他不得不重新考慮自己的將來。他和三位中國留學生 合租房，很怕當地反華情勢再發展下去，房東會拒絕繼續向他們出租房子。

陳豐說，他所在學校的中國留學生組建了一個群，群成員約400人，每天大家都會相互關照。例如有留學生會在群裡提醒，這兩天晚上最好不要開燈，或者是直接去就近的防空洞；烏克蘭政府已向基輔居民發放超過一萬支自動步槍的視頻，「讓當地的華人更加擔心社會穩定和自身安危。」

陳豐說，當地的反華情緒來自被中國國內個別網友發表一些不理智的言論或視頻所激怒，這給在烏華人帶來不必要的麻煩甚至是人身危險。更讓不少華人感到恐慌的是，當地道路上或是房屋上被留下了各種形狀、顏色的「T」字型符號，疑似是攻擊的目標或是標註的轟炸地點。

「感覺局勢越來越緊張，警報不停地響，前兩天已經登記了，行李也已經打包好了，現在就是等待大使館撤離的通知。」陳豐說，他時刻關注著撤僑的最新消息，隨時準備回國。

美國之音報導，中國遲自俄烏開打後的星期四才宣布將準備安排包機撤僑，但就在同一天，烏克蘭宣布對民用航空關閉領空。而當地開始出現排斥中國人的情況後，有華人害怕被別人認出是中國人不得不離開防空避難所，有的留學生則在街頭被截住詢問是不是中國人時，因不敢承認，謊說自己是日本人。

另中國青年報報導，中國駐烏克蘭使館工作人員日前在留學生微信群裡發布公告稱「基輔一中國留學生下樓倒垃圾，被警察發現，受到『嚴厲』盤查，手機被當場損毀。」警示所有在烏中國公民宵禁期間不要外出。