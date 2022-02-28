中駐烏使館再改口：包機撤僑很難 考慮其他撤離方案

中國駐烏克蘭大使范先榮發表致全體在烏中國同胞信。(取材自環球網)

中國的烏克蘭 撤僑包機究竟何時飛，中國駐烏使館迄今沒有明確時間表，駐烏大使前天才以「永遠不可能拋下同胞不管」安定僑民情緒，昨天使 館又稱「包機撤僑很難」，三天內說法數變，讓在烏僑民等得心浮氣躁。使館解釋稱，「還是會有辦法的」，「正積極考慮其他撤離方案」，企圖安撫僑民的不滿情緒。

來源：YouTube

美國之音報導，在俄烏開戰前的多個星期，美國、英國和日本等多國就已從烏克蘭撤離外交人員並敦促國民立即離烏，中國政府直到開打後才宣布包機撤僑，遇上烏克蘭對民航關閉領空，使得撤僑包機至今仍只聞樓梯響。

對於當地華人一再詢問撤僑包機何時飛，甚至傳出中國駐烏大使范先榮「逃跑」的傳聞。范先榮前天特別發布公開信稱「中國大使永遠不可能拋下自己的同胞不管」，並稱當前烏克蘭安全形勢確實困難，「這樣的場景過去我們只在電影中看過」，估計形勢還會進一步惡化。

范先榮談到撤僑安排時說，只要安全條件具備，大家的安全有保障，使館就會作出適當的安排。但目前空中不時有導彈，地上不時有爆炸和槍炮，兩軍正在交戰，宵禁 令一個又一個不斷。「所以，我們一定要等安全了再走。」「我們的等待不是被動的，哪個地方具備條件，哪種方式最為安全，我們就會去做。」

對此，有中國網民在網絡上呼籲政府儘速排除萬難協調包機或用各種可能的方式接回僑民，「萬一拖出人命誰負責？」也有網民嘲諷使館說「我們一定要等安全了再走」，似乎可以解釋為「等到戰事結束不用撤僑了就是最安全的選擇。」

烏克蘭基輔街頭空盪盪。(澎湃視頻截圖)

范先榮才剛信心喊話，中國駐烏使館工作人員的一番話又讓僑民忐忑不安。環球時報引述使館工作人員說，包機撤離有危險性，現階段包機撤僑的方案很難執行。「雖然困難很多，但還是會有辦法的。」「使館正在積極考慮其他撤離方案，只要安全條件稍一具備，就會立即啟動」。

這名人員並強調「撤僑是使館當前工作的重中之重」，做起來費心費力，比如組織中國公民進行登記調查、和烏方進行前期溝通等，工作量很大但都在緊張的推進當中。相關人士表示，駐烏使館正協調中國公民以其他方式離開烏克蘭境內。例如有中國人自行駕車到波蘭、斯洛伐克、匈牙利等國遇到出境隊伍排長龍，就在使館與烏克蘭協調下順利出關。