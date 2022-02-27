日媒：針對歐美經貿制裁 習近平下令「支援俄羅斯」

圖為俄羅斯坦克軍隊。 歐新社

日本媒體讀賣新聞報導，針對俄羅斯 入侵烏克蘭 ，中國國家主席習近平 雖未明確表態，但從中國政府關係人士得知，針對歐美祭出的經貿制裁，習近平已下令援助俄羅斯。報導分析，習政權鑑於中美長期衝突，為了維持與俄羅斯的合作，挺俄立場益發明顯。

報導指出，據有關人士稱，中共在俄羅斯入侵烏克蘭後，24日召開緊急會議，國務委員兼外交部長王毅、國家安全部長、商務部長、軍方高層語彙共商對策。習近平指示，俄羅斯未曾表態支持武力統一台灣，所以暫不表態（對烏克蘭的軍事入侵的立場），但也指示相關單位，在經貿上支持受遭美英等違法制裁的俄羅斯。

此外，為了維持與英國、法國和德國的關係，並確保中國企業在烏克蘭的安全和商業利潤，習近平也下令研究俄羅斯的軍事行動。

隔日，習近平與俄羅斯總統普亭通電話，指出中方理解各國對安全問題合理的擔憂，予以尊重，表達了理解俄羅斯行動的立場。王毅在25、26日也分別與英、法、德、歐盟外長通電話，強調應妥善解決俄羅斯的安全訴求，以及中方一貫反對基於聯合國憲章第七章行使武力和經濟製裁的立場。

中國海關總署23日公告，全面解除俄羅斯小麥進口禁令；2月4日在北京舉行的中俄峰會上，雙方也達成協議，同意擴大以兩國貨結算，俄方並將向中國供應更多天然氣等，顯示正以行動抵消美國和歐洲制裁的影響。

報導並引述紐約時報25日稱，在俄羅斯軍隊入侵之前，美方多次希望王毅等中國政府官員勸說俄羅斯不要入侵。但與中方沒有達成共識。

在北京的一位外交人士稱，俄羅斯確信中國不會轉向反對後，展開侵攻。宛如中國在背後頂住俄羅斯一般。