我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄烏談判確定舉行 基輔市長：俄軍距首都僅20公里

普亭下令俄軍核子嚇阻部隊高度警戒

家庭事業都在這 是否撤離在烏中國人陷兩難

中央社／台北27日電
許多在烏克蘭的中國民眾仍在等待撤離，然而有的人妻小都是烏克蘭人，也有人事業都在當地。已經在當地落地生根的中國人，正面臨是否登記返國的兩難。 美聯社
許多在烏克蘭的中國民眾仍在等待撤離，然而有的人妻小都是烏克蘭人，也有人事業都在當地。已經在當地落地生根的中國人，正面臨是否登記返國的兩難。 美聯社

俄烏衝突加劇，許多在烏克蘭的中國民眾仍在等待撤離，然而有的人妻小都是烏克蘭人，也有人事業都在當地。已經在當地落地生根的中國人，正面臨是否登記返國的兩難。

隨著戰事持續，烏克蘭多個主要城市成為戰場，中國駐烏克蘭大使館在25日發布「關於請擬自烏克蘭撤離中國公民進行登記的緊急通知」，啟動撤僑登記。不少滯留在烏克蘭的中國人陸續在社交平台表示，已登記並收拾好行李，等候返國通知。

然而在此同時，有一些在當地生活許久的中國人陷入「撤或不撤」的兩難，最終沒有登記。

據界面新聞、封面新聞報導，這些沒有選擇撤僑登記的中國人，幾乎都已在烏克蘭生活多年，在這裡落地生根、發展事業，並且與烏克蘭人成家。無論是事業或家業，都難以割捨。

住在基輔的北京人孫光，近日成為中國多個媒體了解在烏中國人處境的管道。他在報導中提到，他有5個孩子，最大的13歲，最小的才1歲多，一家7口人並不適合集體前往防空洞避難，因此計畫帶著妻小到鄉下岳父家，然而道路被封，路途危險不明，只能放棄。目前靠著預先囤積的物資在家中避難。

他提到，因為疫情已經有2年多沒回中國了，因此這次的撤僑對他而言是非常難得的機會。但這次登記只針對持有中國護照或旅行證，或有港澳護照的人，他的烏克蘭籍妻子、小孩都不符合資格。

孫光說，經過考慮後最終並未登記，「我不可能將自己的5個孩子、妻子以及妻子的父母撇下，一個人回去。」

除了家庭因素外，事業也是中國人留下的原因。

報導提及，在烏克蘭南部城市敖德薩（Odessa）有大約2000多名中國人、華僑，許多都是從事貿易經商活動。受到戰亂影響，若選擇撤僑離開，將面對貨物丟失和儲存問題。因此許多已在當地發展事業的中國商人也選擇留下，未做撤僑登記。

報導引述當地中國商人觀察，現在選擇登記的，多是留學生，或者是來烏克蘭工作的央企、國企人員。從商或是已在烏克蘭成家的中國人，登記的不多。

烏克蘭 北京 疫情

上一則

谷愛凌17歲生日派對照曝光 網友：完全就是公主

延伸閱讀

基輔巷戰開打 華生恐慌囤貨備戰

基輔巷戰開打 華生恐慌囤貨備戰
移民專頁／美公民的中國兄弟姊妹 移民排期大約需要14年

移民專頁／美公民的中國兄弟姊妹 移民排期大約需要14年
「聽說咱們大使已經跑了？」中駐烏大使發信：我沒先跑

「聽說咱們大使已經跑了？」中駐烏大使發信：我沒先跑
基輔巷戰開打 華人留學生恐慌 囤貨備戰

基輔巷戰開打 華人留學生恐慌 囤貨備戰

熱門新聞

「禤靐龘」這複雜的名字，若是在考場下，別人都開始答題了，他才開始寫名字，恐影響考試進度。（取材自未來網）

小學生「極簡」姓名 連名帶姓2筆畫 老師也念不出來

2022-02-21 13:00
「徐州八孩案」的丈夫董志民和妻子。（取材自微博）

徐州8孩母就是小花梅 江蘇省政府調查出爐 問責17人

2022-02-22 23:06
圖為一對烏克蘭母女搭車離開盧甘斯克地區。(美聯社)

俄烏戰爭 男網友喊烏克蘭美女「進口中國」下場慘了

2022-02-26 19:20
青海省地方金融管理局原巡視員、副局長王麗。(取材自政知圈)

青海女貪官藏整櫃愛馬仕 最愛攬鏡欣賞自己

2022-02-19 11:05
今年下半年中共將召開20大，「總體方略」牽動台海情勢，學者評估認為，北京對台灣問題已顯現「急迫感」。(美聯社)

中共對台現急迫感 20大定新策

2022-02-24 16:38
男子酒醉昏迷，搶救20小時未醒。（取材自正觀新聞）

5分鐘喝光1瓶二鍋頭 鄭州男子昏迷命危 搶救20小時未醒

2022-02-19 13:00

超人氣

更多 >
將俄羅斯踢出SWIFT 美加和歐盟決使出「金融斬首令」

將俄羅斯踢出SWIFT 美加和歐盟決使出「金融斬首令」

奉命殺澤倫斯基 俄特種部隊被烏殲滅 56輛戰車成碎片

奉命殺澤倫斯基 俄特種部隊被烏殲滅 56輛戰車成碎片
愛在哈佛的「黑白配」 傑克森曾曝醫生老公的浪漫舉動

愛在哈佛的「黑白配」 傑克森曾曝醫生老公的浪漫舉動
俄衛生部外洩文件顯示 普亭準備犧牲5萬名俄軍

俄衛生部外洩文件顯示 普亭準備犧牲5萬名俄軍
俄烏戰爭 男網友喊烏克蘭美女「進口中國」下場慘了

俄烏戰爭 男網友喊烏克蘭美女「進口中國」下場慘了