家庭事業都在這 是否撤離在烏中國人陷兩難

許多在烏克蘭的中國民眾仍在等待撤離，然而有的人妻小都是烏克蘭人，也有人事業都在當地。已經在當地落地生根的中國人，正面臨是否登記返國的兩難。 美聯社

俄烏衝突加劇，許多在烏克蘭 的中國民眾仍在等待撤離，然而有的人妻小都是烏克蘭人，也有人事業都在當地。已經在當地落地生根的中國人，正面臨是否登記返國的兩難。

隨著戰事持續，烏克蘭多個主要城市成為戰場，中國駐烏克蘭大使館在25日發布「關於請擬自烏克蘭撤離中國公民進行登記的緊急通知」，啟動撤僑登記。不少滯留在烏克蘭的中國人陸續在社交平台表示，已登記並收拾好行李，等候返國通知。

然而在此同時，有一些在當地生活許久的中國人陷入「撤或不撤」的兩難，最終沒有登記。

據界面新聞、封面新聞報導，這些沒有選擇撤僑登記的中國人，幾乎都已在烏克蘭生活多年，在這裡落地生根、發展事業，並且與烏克蘭人成家。無論是事業或家業，都難以割捨。

住在基輔的北京 人孫光，近日成為中國多個媒體了解在烏中國人處境的管道。他在報導中提到，他有5個孩子，最大的13歲，最小的才1歲多，一家7口人並不適合集體前往防空洞避難，因此計畫帶著妻小到鄉下岳父家，然而道路被封，路途危險不明，只能放棄。目前靠著預先囤積的物資在家中避難。

他提到，因為疫情 已經有2年多沒回中國了，因此這次的撤僑對他而言是非常難得的機會。但這次登記只針對持有中國護照或旅行證，或有港澳護照的人，他的烏克蘭籍妻子、小孩都不符合資格。

孫光說，經過考慮後最終並未登記，「我不可能將自己的5個孩子、妻子以及妻子的父母撇下，一個人回去。」

除了家庭因素外，事業也是中國人留下的原因。

報導提及，在烏克蘭南部城市敖德薩（Odessa）有大約2000多名中國人、華僑，許多都是從事貿易經商活動。受到戰亂影響，若選擇撤僑離開，將面對貨物丟失和儲存問題。因此許多已在當地發展事業的中國商人也選擇留下，未做撤僑登記。

報導引述當地中國商人觀察，現在選擇登記的，多是留學生，或者是來烏克蘭工作的央企、國企人員。從商或是已在烏克蘭成家的中國人，登記的不多。