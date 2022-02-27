調侃「烏克蘭美女來中國」 官媒批低俗、網封禁大量帳號

俄烏戰爭之際，網友卻發表離譜言論。（取材自推特）

俄羅斯與烏克蘭 間戰事火熱，延燒至中國互聯網，成為網民熱議話題。「烏克蘭美女來中國」的調侃在網上更引發廣大點讚回應。對此，微博 、抖音 等平台紛發布公告，對於針對國際局勢的不當言論進行處置；官媒中新社更是呼籲，對戰爭理性發言，切勿做隔岸觀火的低俗看客。

微博管理員於25日發布公告稱，國際局勢引發網友關注熱議，在根據用戶舉報並在排查中發現，「有極個別網友在外方使館機構微博下發布攻擊謾罵、宣揚仇恨、引戰帶節奏等不良言論，站方堅決反對，並果斷予以處置。」

該公告還顯示，對排查到的攻擊謾罵、引戰對立等622條內容進行處理，對105個違規帳號，視程度採取禁言7天至關閉帳號的處置。

微博具體指出，有極個別網友發布「俄烏戰爭持久化，烏克蘭美女來中國」等具有惡俗調侃、宣揚對立意味的不恰當、不友善言論，對此，將堅決予以處置。

另一方面，短視頻平台「抖音」的安全中心近日也公告，在日常巡檢中發現，極個別用戶借助熱點事件，「不當蹭熱、玩哏」。特別是以痛點為笑點，發布諸如「俘虜烏克蘭美女」等視頻，傳播不當價值觀，破壞平台氛圍。

對於上述不當現象，抖音表示進行了集中打擊，共處理違規視頻6400條，中斷違規直播1620次，並對相關帳號進行處置。抖音並呼籲廣大用戶，共同維護風清氣正的社區氛圍。

與此同時，微信平台也指出，有個別用戶藉機發布涉國際熱點事件的不良訊息，比如編造所謂的「去烏克蘭參戰可獲得學分」等虛假信息，以及發布「烏克蘭美女來中國」等惡俗調侃內容，挑撥公眾情緒，給網路空間造成了極大的負面影響。因此，發布相關倡議，呼籲共同維護清朗網路空間。

「中新微評」26日指出，個別網民借機以調侃戲謔之語調，發布所謂「歡迎烏克蘭美女來中國」等惡俗內容，挑撥公眾情緒，污染網絡空間。戰爭對普通民眾而言，是恐懼憂慮、流離失所，甚至是家破人亡，苦難「不應成為某些人口嗨意淫的對象」。身處和平之際，也應學會設身處地，體諒他人戰亂之苦，口下留德。