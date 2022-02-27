中網戲謔「收留烏克蘭美女」 引爆烏克蘭反華情緒

烏克蘭當地時間2月25日凌晨2點10分許，基輔的中國留學生前往防空洞避難。（取材自 中國青年網）

隨著中國在聯合國安理會就譴責俄羅斯 入侵烏克蘭 案投下棄權票，部分中國網民又散布「收留烏克蘭美女」等戲謔言論，烏克蘭反華情緒逐漸高張，部分中國留學生 因此遭威脅、跟蹤、潑水等不友善的對待；中駐烏使館立場也一夕數變，改口要中國公民「不要隨意亮明身分」。中國公民說，烏人仇中氛圍讓他們陷入恐懼，希望中國儘快撤僑。

中國環球電視網（CGTN）報導，一名在烏克蘭基輔的中國留學生25日前往超市購買物資時，遭到當地民眾的恐嚇及跟蹤。有報導稱，中方日前在聯合國譴責俄羅斯入侵烏克蘭的決議草案投棄權票後，烏克蘭多家媒體就出現「中國支持俄羅斯入侵烏克蘭」類似報導，導致當地民眾出現對華人不友好的聲音。

鳳凰衞視報導，有烏克蘭華人說，烏克蘭民眾對中國政府棄權表示極大不滿，烏克蘭網上也大量翻譯轉發中國網民對烏克蘭的負面言論，包括中國網民譏諷烏克蘭、支持俄羅斯入侵、希望看到烏克蘭戰敗以及對烏克蘭女性的調侃等，導致烏克蘭網上一片針對中國的譴責、攻擊、仇視的信息。

有中國網民昨天在微博表示，國內「烏克蘭男人上戰場，中國就可接收烏克蘭女人」等的言論被外媒轉載，讓烏克蘭人相當不滿，「因為你們隨口一句調侃，而導致留學生沒有辦法大批跟着本地人在防空洞避難」，面對當地居民免費領槍，中國公民不得不隱藏身分特徵避免被誤傷。不過這名網民後來遭到肉搜，質疑他的言論來自反華、疆獨分子。

中國大使館24日剛建議在烏中國公民若須長途駕車，可在車身貼上中國國旗自保。不過反華聲浪出現後，中使館25日再連發幾次通知，改口要求當地中國人不要隨意亮明身分及展示具有識別性的標識，不出門是最好選擇，理由是烏克蘭社會上極端行為增加，給在烏中國公民造成安全風險。

據統計，目前在烏克蘭的中國公民大約有6000餘人，中使館已開始受理撤僑包機的登記工作，但截至27日仍未說明包機何時起飛等細節，讓當地的中國公民擔心，若再不撤僑，當地華人恐面臨反華情緒帶來的死傷等情形。對此，中使館的說法是，當前烏領空處於封閉狀態，飛行安全難以保障。一旦條件許可，將第一時間接公民回國。