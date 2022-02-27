上海公報50周年 秦剛：中美應遏制台獨

中國駐美大使秦剛24日出席在尼克森圖書館舉行的「上海公報」50周年紀念活動並發表演講。（取自大陸駐美國大使館官網）

大陸駐美大使秦剛 24日在一場「上海公報」50周年紀年活動上表示，中美之間有競爭不可避免，但競爭需要規則，「上海公報」等中美三個聯合公報是雙方必須共同遵守的規則，一個中國原則是中美關係不可撼動的政治基礎。他強調，為維護和平穩定，美國應與中方一道反對和遏制台獨。

根據大陸駐美國大使館 官網消息，秦剛24日出席在加州 約巴林達市尼克森圖書館舉行的紀念活動並發表演講。他表示，1972年2月，中美發表「上海公報」，結束了中美20多年的對立和敵意，開啟了兩國關係正常化進程。他形容，「那一周改變了世界」，緩和了東西方關係，增強了維護世界和平的力量，改變了國際戰略格局。

秦剛指出，在台灣這一關鍵問題上，中美經過長時間艱苦磋商，以妥善方式予以處理，其核心是一個中國原則。「應當說，這是當時條件下雙方能夠達成的最大公約數。沒有一個中國原則，就沒有隨後構成中美關係政治基礎的三個聯合公報，就沒有中美關係正常化進程」。

他表示，中美建交已43年，兩國成為密不可分的經濟利益共同體，中美也是國際體系中重要的利益攸關方，中美關係早已「大到不能倒」。同時，冷戰思維仍在作祟，冰層又在中美間凝結，帶來絲絲寒意。

秦剛說，「如果說，50年前，中美走近是因為雙方都有應對共同威脅的戰略需要，共同利益讓中美超越了分歧，那麼，50年後，中美關係的基礎還存在嗎？中美共同利益在哪裡？共同面臨的『敵人』又是誰？」

他認為，中美間的共同利益從沒有像今天這樣廣泛，中美今天共同的「敵人」則是事關兩國及人類生存與發展的重大挑戰，包括：氣候變化、能源安全、糧食安全、全球發展鴻溝、大流行病、核擴散、網絡攻擊、新興技術失控、地區熱點等等。

秦剛強調，中美作為兩個大國，對此責無旁貸，要攜手抗敵。「新冷戰」不應成為這個時代的背景色，競爭、對抗不應成為中美關係的主基調。

秦剛表示，中美之間有競爭不可避免，問題是怎麼競爭？中美作為世界前兩大經濟體和聯合國安理會兩個常任理事國，如果彼此對立、敵視、隔閡，兩國及世界都難以承受其害。

他指出，競爭需要規則。「上海公報」等中美三個聯合公報是雙方必須共同遵守的規則。一個中國原則是中美關係不可撼動的政治基礎，也是不可逾越的紅線。

秦剛重申，「實現祖國的完全統一是全體中華兒女的共同心願和堅強意志，這是中華民族歷史演進大勢所決定的，誰都不能違背。我們願以最大誠意、盡最大努力爭取實現和平統一」。

「台獨分裂勢力是祖國統一的最大障礙，如任其繼續沿著危險的道路走下去，必將不斷推高緊張風險。為維護和平穩定，美方應信守在台灣問題上的鄭重承諾，與中方一道反對和遏制台獨」。

他並呼籲，中美持續溝通對話，以理性和建設性的方式管控雙邊分歧，不能人為製造矛盾、擴大分歧，更不能讓矛盾和分歧導致中美關係失控、脫軌。