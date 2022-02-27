習近平：侵犯群眾人權 須嚴肅查處追責

中共總書記習近平。（新華社）

中央政治局25日就中國人權發展道路進行第37次集體學習。總書記習近平 強調，尊重和保障人權是中國共產黨 人的不懈追求。要健全人權法治保障機制，對一切侵犯群眾合法權利的行為，對一切在侵犯群眾權益問題上漠然置之、不聞不問的現象，都必須依紀依法嚴肅查處、堅決追責。

文匯報報導，習近平強調，尊重和保障人權是中國共產黨人的不懈追求。在推進中國人權事業發展的實踐中，把馬克思主義人權觀同中國具體實際相結合、同中華優秀傳統文化相結合，總結黨團結帶領人民尊重和保障人權的成功經驗，借鑒人類優秀文明成果，走出了一條順應時代潮流、適合國情的人權發展道路。

習近平提出人權發展六條：一是堅持中國共產黨領導；二是堅持尊重人民主體地位；三是堅持從中國實際出發；四是堅持以生存權、發展權為首要的基本人權；五是堅持依法保障人權；六是堅持積極參與全球人權治理。

習近平認為，以上六條既是中國人權發展的主要特徵，也是在推進中國人權事業實踐中取得的寶貴經驗，要結合新的實踐不斷堅持好、發展好。

習近平說，要加強人權法治保障，深化法治領域改革，健全人權法治保障機制，實現尊重和保障人權在立法、執法、司法、守法全鏈條、全過程、全方位覆蓋，讓人民群眾在每一項法律制度、每一個執法決定、每一宗司法案件中都感受到公平正義。

要系統研究謀劃和解決法治領域人民群眾反映強烈的突出問題，依法公正對待人民群眾的訴求，堅決杜絕因司法不公而造成傷害人民群眾感情、損害人民群眾權益的事情發生。對一切侵犯群眾合法權利的行為，對一切在侵犯群眾權益問題上漠然置之、不聞不問的現象，都必須依紀依法嚴肅查處、堅決追責。