我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭開戰要花多少錢？愛沙尼亞前防長：每天200億

2華女遭槍殺 新墨州按摩店連續槍案 針對亞裔？

習近平：侵犯群眾人權 須嚴肅查處追責

中國新聞組／北京27日電
中共總書記習近平。（新華社）
中共總書記習近平。（新華社）

中央政治局25日就中國人權發展道路進行第37次集體學習。總書記習近平強調，尊重和保障人權是中國共產黨人的不懈追求。要健全人權法治保障機制，對一切侵犯群眾合法權利的行為，對一切在侵犯群眾權益問題上漠然置之、不聞不問的現象，都必須依紀依法嚴肅查處、堅決追責。

文匯報報導，習近平強調，尊重和保障人權是中國共產黨人的不懈追求。在推進中國人權事業發展的實踐中，把馬克思主義人權觀同中國具體實際相結合、同中華優秀傳統文化相結合，總結黨團結帶領人民尊重和保障人權的成功經驗，借鑒人類優秀文明成果，走出了一條順應時代潮流、適合國情的人權發展道路。

習近平提出人權發展六條：一是堅持中國共產黨領導；二是堅持尊重人民主體地位；三是堅持從中國實際出發；四是堅持以生存權、發展權為首要的基本人權；五是堅持依法保障人權；六是堅持積極參與全球人權治理。

習近平認為，以上六條既是中國人權發展的主要特徵，也是在推進中國人權事業實踐中取得的寶貴經驗，要結合新的實踐不斷堅持好、發展好。 

習近平說，要加強人權法治保障，深化法治領域改革，健全人權法治保障機制，實現尊重和保障人權在立法、執法、司法、守法全鏈條、全過程、全方位覆蓋，讓人民群眾在每一項法律制度、每一個執法決定、每一宗司法案件中都感受到公平正義。

要系統研究謀劃和解決法治領域人民群眾反映強烈的突出問題，依法公正對待人民群眾的訴求，堅決杜絕因司法不公而造成傷害人民群眾感情、損害人民群眾權益的事情發生。對一切侵犯群眾合法權利的行為，對一切在侵犯群眾權益問題上漠然置之、不聞不問的現象，都必須依紀依法嚴肅查處、堅決追責。

習近平 共產黨

上一則

深圳外送小哥怕封村 「捲舖蓋」送餐

下一則

發布3人婚紗照喊「仨口子」江蘇男造假博眼球 這下慘了

延伸閱讀

不信任美情資 中國拖到普亭開戰 立場才轉

不信任美情資 中國拖到普亭開戰 立場才轉
「穩字當頭、穩中求進」 習近平：強化金融風險防控

「穩字當頭、穩中求進」 習近平：強化金融風險防控
與習近平通電話 普亭：願與烏克蘭進行高級別談判

與習近平通電話 普亭：願與烏克蘭進行高級別談判
華府智庫學者：普亭攻烏預示威權反撲 台海開戰機率升

華府智庫學者：普亭攻烏預示威權反撲 台海開戰機率升

熱門新聞

「禤靐龘」這複雜的名字，若是在考場下，別人都開始答題了，他才開始寫名字，恐影響考試進度。（取材自未來網）

小學生「極簡」姓名 連名帶姓2筆畫 老師也念不出來

2022-02-21 13:00
「徐州八孩案」的丈夫董志民和妻子。（取材自微博）

徐州8孩母就是小花梅 江蘇省政府調查出爐 問責17人

2022-02-22 23:06
青海省地方金融管理局原巡視員、副局長王麗。(取材自政知圈)

青海女貪官藏整櫃愛馬仕 最愛攬鏡欣賞自己

2022-02-19 11:05
今年下半年中共將召開20大，「總體方略」牽動台海情勢，學者評估認為，北京對台灣問題已顯現「急迫感」。(美聯社)

中共對台現急迫感 20大定新策

2022-02-24 16:38
男子酒醉昏迷，搶救20小時未醒。（取材自正觀新聞）

5分鐘喝光1瓶二鍋頭 鄭州男子昏迷命危 搶救20小時未醒

2022-02-19 13:00
各方看好的中國隊谷愛凌，15日在北京冬奧自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽獲得銀牌。圖為她查看比賽分數神情。(Getty Images)

「金魚嘴」谷愛凌送飛吻 觀眾驚呼可愛

2022-02-19 07:00

超人氣

更多 >
哪招？普亭原想24日宣布停火 這因素讓他改變心意

哪招？普亭原想24日宣布停火 這因素讓他改變心意
俄烏開戰美股為何大漲？分析師：股市最怕的不是戰爭

俄烏開戰美股為何大漲？分析師：股市最怕的不是戰爭
談判不成互甩鍋 烏克蘭稱拒談是因條件不合適

談判不成互甩鍋 烏克蘭稱拒談是因條件不合適
將俄羅斯踢出SWIFT 美加和歐盟決使出「金融斬首令」

將俄羅斯踢出SWIFT 美加和歐盟決使出「金融斬首令」

愛在哈佛的「黑白配」 傑克森曾曝醫生老公的浪漫舉動

愛在哈佛的「黑白配」 傑克森曾曝醫生老公的浪漫舉動