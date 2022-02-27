我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭開戰要花多少錢？愛沙尼亞前防長：每天200億

2華女遭槍殺 新墨州按摩店連續槍案 針對亞裔？

從亮國旗到保密身分 中使館為什麼急改口？

中國新聞組／北京27日電
中國駐烏克蘭大使館此前曾建議中國公民亮出五星旗保平安。(取材自微博)
中國駐烏克蘭大使館此前曾建議中國公民亮出五星旗保平安。(取材自微博)

烏俄戰爭升級，中國駐烏克蘭大使館曾建議中國公民展示五星旗保安全，但26日改口要公民勿隨意亮明身分。在各國僑民離境後，中使館至開戰第二天才宣布包機撤僑。但受限烏領空封閉、機場被炸，公民歸國路仍未定案。對於中使館近日矛盾操作，外媒分析，中國的誤判來自完全沒有考慮俄羅斯入侵烏克蘭的可能性。

德國之聲報導，中國駐烏克蘭大使館26日通知，烏社會上極端行為增加，出言不遜甚至持槍射擊，給在烏中國公民造成安全風險。使館提醒盡量不要外出活動，遠離軍事設施、軍隊人員和持槍者，不要隨意亮明身份及展示具有識別性的標識。

但就在前兩天，中使館才告訴中國公民要懸掛五星旗，展示身分以獲得平安。就在中國官方大力宣傳「中國之強大和國旗之重要」的同時，有不少網民表示這種宣傳非常不妥，「在複雜的戰地環境裡亮身分，是非常不理智的行為」。也有人不滿這是「大張旗鼓的告訴別人我們支持俄羅斯，你們可以打我了」嗎？

從「國旗脫銷」到「保持低調」。在大使館改口之後，網民批評使館的操作不嚴謹。而為時已晚的撤僑令部分網民質疑「為何不早點撤僑？」，也有評論猜測中國可能對烏克蘭形勢誤判，沒有料到普亭真的會開戰。日前還有中媒發布「戰爭打不起來，摩擦還會繼續」的文章來分析烏俄情勢。

華爾街日報分析，自從本月初中國國家主席習近平與俄羅斯總統普亭簽署特別聯合聲明展現團結以來，中國不斷調整其對烏克蘭局勢的立場，中國的外交政策圈層堅持認為普亭不會真的發動戰爭，這影響了北京的決定。

接近北京外交政策圈層的人士透露，政策顧問給中國最高領導層的建議主要集中在中俄夥伴關係可能在中美對抗中給中國帶來多少籌碼上，而淡化了、甚至完全沒有考慮俄羅斯入侵烏克蘭的可能性。

烏克蘭 俄羅斯 普亭 大使館

上一則

中國駐烏克蘭使館包機撤僑 1小時內5000人登記

下一則

戰爭財？金價暴漲 投資客提11.2公斤套現420萬

延伸閱讀

俄衛生部外洩文件顯示 普亭準備犧牲5萬名俄軍

俄衛生部外洩文件顯示 普亭準備犧牲5萬名俄軍
帝國大廈亮藍黃燈 時報廣場反戰示威 紐約人挺烏克蘭

帝國大廈亮藍黃燈 時報廣場反戰示威 紐約人挺烏克蘭

旅土耳其烏克蘭人示威：阻止「普特勒」種族滅絕

旅土耳其烏克蘭人示威：阻止「普特勒」種族滅絕
俄挺普亭藝文人士翻黑 莫斯科大劇院英國演出取消

俄挺普亭藝文人士翻黑 莫斯科大劇院英國演出取消

熱門新聞

「禤靐龘」這複雜的名字，若是在考場下，別人都開始答題了，他才開始寫名字，恐影響考試進度。（取材自未來網）

小學生「極簡」姓名 連名帶姓2筆畫 老師也念不出來

2022-02-21 13:00
「徐州八孩案」的丈夫董志民和妻子。（取材自微博）

徐州8孩母就是小花梅 江蘇省政府調查出爐 問責17人

2022-02-22 23:06
青海省地方金融管理局原巡視員、副局長王麗。(取材自政知圈)

青海女貪官藏整櫃愛馬仕 最愛攬鏡欣賞自己

2022-02-19 11:05
今年下半年中共將召開20大，「總體方略」牽動台海情勢，學者評估認為，北京對台灣問題已顯現「急迫感」。(美聯社)

中共對台現急迫感 20大定新策

2022-02-24 16:38
男子酒醉昏迷，搶救20小時未醒。（取材自正觀新聞）

5分鐘喝光1瓶二鍋頭 鄭州男子昏迷命危 搶救20小時未醒

2022-02-19 13:00
各方看好的中國隊谷愛凌，15日在北京冬奧自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽獲得銀牌。圖為她查看比賽分數神情。(Getty Images)

「金魚嘴」谷愛凌送飛吻 觀眾驚呼可愛

2022-02-19 07:00

超人氣

更多 >
哪招？普亭原想24日宣布停火 這因素讓他改變心意

哪招？普亭原想24日宣布停火 這因素讓他改變心意
俄烏開戰美股為何大漲？分析師：股市最怕的不是戰爭

俄烏開戰美股為何大漲？分析師：股市最怕的不是戰爭
談判不成互甩鍋 烏克蘭稱拒談是因條件不合適

談判不成互甩鍋 烏克蘭稱拒談是因條件不合適
將俄羅斯踢出SWIFT 美加和歐盟決使出「金融斬首令」

將俄羅斯踢出SWIFT 美加和歐盟決使出「金融斬首令」

愛在哈佛的「黑白配」 傑克森曾曝醫生老公的浪漫舉動

愛在哈佛的「黑白配」 傑克森曾曝醫生老公的浪漫舉動