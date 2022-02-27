從亮國旗到保密身分 中使館為什麼急改口？

中國駐烏克蘭大使館此前曾建議中國公民亮出五星旗保平安。(取材自微博)

烏俄戰爭升級，中國駐烏克蘭大使館 曾建議中國公民展示五星旗保安全，但26日改口要公民勿隨意亮明身分。在各國僑民離境後，中使館至開戰第二天才宣布包機撤僑。但受限烏領空封閉、機場被炸，公民歸國路仍未定案。對於中使館近日矛盾操作，外媒分析，中國的誤判來自完全沒有考慮俄羅斯 入侵烏克蘭的可能性。

德國之聲報導，中國駐烏克蘭大使館26日通知，烏社會上極端行為增加，出言不遜甚至持槍射擊，給在烏中國公民造成安全風險。使館提醒盡量不要外出活動，遠離軍事設施、軍隊人員和持槍者，不要隨意亮明身份及展示具有識別性的標識。

但就在前兩天，中使館才告訴中國公民要懸掛五星旗，展示身分以獲得平安。就在中國官方大力宣傳「中國之強大和國旗之重要」的同時，有不少網民表示這種宣傳非常不妥，「在複雜的戰地環境裡亮身分，是非常不理智的行為」。也有人不滿這是「大張旗鼓的告訴別人我們支持俄羅斯，你們可以打我了」嗎？

從「國旗脫銷」到「保持低調」。在大使館改口之後，網民批評使館的操作不嚴謹。而為時已晚的撤僑令部分網民質疑「為何不早點撤僑？」，也有評論猜測中國可能對烏克蘭形勢誤判，沒有料到普亭 真的會開戰。日前還有中媒發布「戰爭打不起來，摩擦還會繼續」的文章來分析烏俄情勢。

華爾街日報分析，自從本月初中國國家主席習近平與俄羅斯總統普亭簽署特別聯合聲明展現團結以來，中國不斷調整其對烏克蘭局勢的立場，中國的外交政策圈層堅持認為普亭不會真的發動戰爭，這影響了北京的決定。

接近北京外交政策圈層的人士透露，政策顧問給中國最高領導層的建議主要集中在中俄夥伴關係可能在中美對抗中給中國帶來多少籌碼上，而淡化了、甚至完全沒有考慮俄羅斯入侵烏克蘭的可能性。