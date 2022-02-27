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烏克蘭女友追火車告別？中國男友被罵「渣男」回應了

中國新聞組／北京27日電
一段烏克蘭女友追著火車跑告別中國籍男友的視頻引發關注。(視頻截圖)
一段烏克蘭女友追著火車跑告別中國籍男友的視頻引發關注。(視頻截圖)

俄烏衝突升級後，中國在烏民眾的安全引發關注。近日，一段烏克蘭女友追著火車跑告別中國籍男友的視頻引發關注，一些網友直言這樣的分別畫面太過心酸，還有網友怒斥男子不地道，戰爭來臨自己跑了，類似的評論均獲得了上萬點讚。

觀察者網報導，25日，男子發布澄清視頻，聲稱視頻是戰爭前夕拍攝的，當時，他因為工作原因離開女友，發布視頻只是為了表達對女友的思念。

24日，該男子發布了一段他自己拍攝的女朋友的視頻，其中，她的女友追著火車跑，一邊跑一邊給該男子比心；視頻最後，能明顯看出來，女生追不上了，從男子的視頻畫面裡消失，夜幕之下，火車繼續前進。

在帖子正文，男子稱，敖德薩被俄軍攻入，坐火車離開敖德薩的前夕，女朋友追著火車跑怕見不到他。

25日，這段男子被烏克蘭女朋友追著跑的視頻在社交媒體上引發關注，熱評清一色在指責該男子「有事真跑」，還有網友表示，「認識你就是她這輩子最大的錯誤」。

25日晚，男子發布澄清視頻，其憤怒表示，自己明明說了視頻是戰爭之前拍的，誰也不知道會有戰爭這種事兒，他指責一些人故意盜用他的視頻，歪曲原意並進行添油加醋，將他說成了「中國第一大渣男」。

他介紹稱，當時只是因為工作原因必須要離開，女友捨不得他所以拍下了這段視頻，如今，他正在朋友鄉下的房子裡，一切安全，可女朋友在戰區，「我們倆都在逃難，發布視頻只是想表達我想我女朋友了。」

對於該解釋，有網友表示，該男子在原帖中的表述很有問題，自己先說俄軍攻入敖德薩，接著稱離開敖德薩前夕，女朋友追著火車跑，一般人都很容易理解成離開是因為戰爭。

值得一提的是，敖德薩位於烏克蘭南部，此前，烏克蘭武裝部隊總參謀部發布聲明稱，俄羅斯軍隊在敖德薩登陸的信息不屬實。因此，有網友認為，該男子根本就是在蹭熱度。

還有網友對男子表示同情，認為他無故遭受了很多質疑，有點委屈。

一段烏克蘭女友追著火車跑告別中國籍男友的視頻引發關注。(取材自觀察者網)
一段烏克蘭女友追著火車跑告別中國籍男友的視頻引發關注。(取材自觀察者網)

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