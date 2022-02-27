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中國駐烏克蘭使館包機撤僑 1小時內5000人登記

中國新聞組／北京27日電
空中戰鬥機飛過，一些當地人仍在散步。(取材自錢江晚報)
空中戰鬥機飛過，一些當地人仍在散步。(取材自錢江晚報)

烏克蘭全境於當地時間24日進入戰時狀態。面對突然惡化的烏克蘭局勢，中國駐烏克蘭使館公布將分批包機接回華人，一位基輔的浙商表示，在使館公布不到一小時，他登記時，已經排到了5000多位；而在烏克蘭的中企面對戰火，已開始對員工進行安全演練。

錢江晚報報導，身在基輔的浙江同鄉會常務副會長徐成強表示，24日晚上防空警報在全城轟鳴，戰鬥機在基輔機場附近來回盤旋了三次，次日凌晨4點多，他目睹三、四十公里外的機場方向，火光飛濺，一架飛機轟然爆炸。他心有餘悸的表示，「特別響，窗戶都震動了起來。」

在基輔60公里外的法斯提夫開化纖廠的浙商何生根，那一晚也沒睡好。他是2013年到烏克蘭經商，一年前，兒子也來到基輔大學讀書。何生根回憶，當晚給兒子打電話都打不通，直到第二天早上，兒子才報平安，指與七、八個中國留學生在地下車庫躲了一晚。

據報導，何生根的工廠有300多人，24日，十多名男性員工已應召入伍。當地時間25日早上，何生根收到通知，關停工廠，周邊大多工廠在幾天前就已停止運行，他表示，烏克蘭已經關閉海關，現在貨物也發不出去。而他到基輔想準備糧食，卻發現所有超市和市場都關門。

報導指出，當地時間2月24日，駐烏克蘭大使館發布「關於請擬自烏克蘭撤離中國公民進行登記的緊急通知」，準備根據自願原則，分批包機接返華人。何生根和徐成強很快就進行了登記。徐成強記得，自己登記時，已經排到了5000多位。那時，距離通告發出不到一小時。

何生根計畫讓兒子先返回中國，自己先留下來處理工廠事情。徐成強對留下還是撤離一度很糾結，除了店裡很多貨，一時甩不了外，最令他頭疼的是兩個剛滿兩歲的孩子因為疫情一直沒有辦護照，不過駐烏使館下周將開設窗口，專門給華人辦理證件。

徐成強最後決心回國，「什麼都可以從頭再來，安全最重要。」

另據環球日報，駐烏克蘭大使館25日凌晨發布緊急通知，提醒中國在烏公民和中資企業「已處於較高安全風險」，在烏克蘭的中企表示，已開始對當地員工進行安全演練，包括如何撤離到安全地帶等。

烏克蘭 華人 大使館

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