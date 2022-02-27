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俄烏戰爭／染疫留學烏克蘭女：嗅覺恢復 就聞到火藥味

中國新聞組／北京27日電
住在烏克蘭的視頻博主「我是小妖怪」連日發出視頻，指所住的地方在轟炸區。(取材自極目新聞)
住在烏克蘭的視頻博主「我是小妖怪」連日發出視頻，指所住的地方在轟炸區。(取材自極目新聞)

一名住在烏克蘭第二大城哈爾科夫、視頻博主「我是小妖怪」連日發出視頻，指所住的地方在轟炸區，自己感染Omicron嗅覺才剛恢復，聞到的都是家門口的火藥味；戰火中，中國駐烏克蘭大使館被指「大使已經跑了」，大使范先榮則出面否認。

極目新聞報導，「我是小妖怪」來自河南，2021年8月，她開始在視頻平台分享在烏克蘭的留學經歷，此前曾多次在視頻中崩潰大哭，也被粉絲稱作「哭泣區UP主」。不過，隨著俄烏衝突的升級，不少網友開始對她能否安全回國十分擔心。

「我是小妖怪」25日更新視頻稱，指和男朋友還在第二大城哈爾科夫的住所，那裡與基輔都是轟炸區。當地時間2月25日，學校通知她街上可能還有未引爆的炸彈，讓她趕緊轉移到附近地鐵站防空洞。不過因為住處附近的砲聲太響，兩次嘗試出門都折返了，準備等砲聲小一點，再去防空洞躲避。

報導指出，26日凌晨，「我是小妖怪」向父母報了平安，指正準備轉移。她在直播中表示，因為此前有居民樓被轟炸，現在她不敢在有窗戶的房間開燈，直播只能在一個沒有窗的房間進行。對於糧食問題，她表示已經在超市儲備了泡麵、水、酒精、維生素等物資，並在大使館做了登記。

「我是小妖怪」後來考慮到防空洞中持槍的人很多，打算居家等待撤僑。對「我是小妖怪」面臨的險境，網友非常關注，擔心她現在新冠還沒治好，能不能上飛機回國，祈禱她在外平安。

另據中國駐烏使館微信公眾號報導，面對被質疑已經「跑了、不在基輔」，駐烏克蘭大使范先榮以視頻鄭重表示，人還在基輔，指中國大使永遠不可能拋下自己的同胞不管，先顧自己的安危，這不是中國大使的風格，不是中國共產黨人的風格。

范先榮表示，當前烏克蘭安全形勢確實困難了，且每天還在出現新的情況。這幾天，不斷地聽到警報聲、爆炸聲、槍砲聲，一次次地躲進地下室。這樣的場景過去我們只在電影中看過，估計還很少有人親身經歷過。接下來的一段日子，估計形勢還會進一步惡化。目前，烏俄交戰雙方激烈較量還在持續，還會有許多難以預測的變化，因此，面臨的安全風險很多。

基輔部分市民到避難所避難。他們攜帶了水和食品等應急物品。(取材自央視)
基輔部分市民到避難所避難。他們攜帶了水和食品等應急物品。(取材自央視)

烏克蘭 大使館 地鐵站

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