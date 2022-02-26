我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#09：290萬市民武裝抗俄的「基輔圍城戰」

白宮簽備忘錄 再撥3.5億軍援烏克蘭

風向變了？中使館提醒：在烏公民勿隨意亮出身分

中國新聞組／北京26日電
烏克蘭士兵將坦克駛向前線。(Getty Images)
烏克蘭士兵將坦克駛向前線。(Getty Images)

俄羅斯揮軍烏克蘭，由於在烏的中國公民約6千人，中國駐烏大使館25日發布「緊急通知」登記包機撤僑，但目前仍無撤僑具體時間。隨著戰事升溫，烏克蘭社會上極端行為增加，在烏中國公民安全受威脅，中使館繼25日呼籲僑民勿穿迷彩服外出，26日再發通知：在烏中國公民不要隨意亮明身分。

綜合媒體報導，在緊張局勢下，中國駐烏使館一改先前提醒僑民「思想上不要恐慌」、「開車時可貼上中國國旗」的說法，改為提醒當地僑民不要隨意亮明身分。但似乎仍有許多不知情的中國公民仍以為「五星紅旗是護身符」，據了解，當地市面上已經買不到五星旗了，有華人分享自己的「存貨」，也有人自製用口紅畫旗，「沒紅筆用血都要畫完」。

中國駐烏大使館是在24日提醒公民，可在車身明顯處貼五星旗識別身分。但在烏華人孫先生說，「中國國旗在基輔已經脫銷了」；留學生小朱在車身貼上了五星紅旗，只是上樓搬了個行李的功夫，國旗就被偷走了。

另一位烏克蘭姜女士就遇到了這樣的麻煩，買不到五星旗，找遍了房間也沒有紅旗；她只能自己動手畫。「沒有五星旗就死定了」，姜女士認真的說，就算是用血畫也要畫出紅旗，只要拿著紅旗就不怕被打了。也有華人用紅布和紙殼自製中國國旗。

但中國使館26日已更正說法，「提醒廣大同胞，在當前烏安全形勢特殊時期，要高度重視與烏民眾友好相處，避免就具體問題發生爭執，努力通過友好方式解決問題。盡量不要外出活動，遠離軍事設施、軍隊人員和持槍者，以減少安全風險。不要對正在發生的交火及人員進行拍攝，也不得在未徵得對方同意情況下拍照。不要隨意亮明身分及展示具有識別性的標識。」

已暫停證件業務的中國使館26日並提醒，防範有關搭乘包機、高薪參加僱傭軍等各類詐騙宣傳，「有關我公民撤離回國的一切事宜均以使館發布的通知為準。」

一名已經向中國使館登記過撤僑的中國留學生表示，他目前躲在地鐵站，有消息說27日可能有包機開航，他心急如焚地希望自己能堅持到那一天。他指出，烏克蘭人素質很高，沒有發生任何哄搶。只要是能安全的活著，餓不死就是最好的狀態了。

中使館指出，當前烏領空處於封閉狀態，空域武裝軍事活動頻繁，多個機場被炸或關閉，飛行安全難以保障。中國駐烏使館將努力克服困難，一旦飛行條件能夠確保公民安全，將第一時間接公民回中國。

民眾自製五星旗保平安。(視頻截圖)
民眾自製五星旗保平安。(視頻截圖)
民眾自製五星旗保平安。(視頻截圖)
民眾自製五星旗保平安。(視頻截圖)

五星旗 烏克蘭 華人

上一則

中國外交部連閃30個涉烏問題 外媒酸：戰狼變鴕鳥？

延伸閱讀

俄烏戰爭另類受害者 德州夫婦帶領養病兒險回不了美國

俄烏戰爭另類受害者 德州夫婦帶領養病兒險回不了美國
反戰 多國上街示威 教宗破天荒赴俄使館關切

反戰 多國上街示威 教宗破天荒赴俄使館關切
破天荒 教宗忍膝蓋痛赴俄使館關切烏克蘭危機

破天荒 教宗忍膝蓋痛赴俄使館關切烏克蘭危機
建議掛國旗自保挨轟 中國駐烏大使館改口：包機撤僑

建議掛國旗自保挨轟 中國駐烏大使館改口：包機撤僑

熱門新聞

「禤靐龘」這複雜的名字，若是在考場下，別人都開始答題了，他才開始寫名字，恐影響考試進度。（取材自未來網）

小學生「極簡」姓名 連名帶姓2筆畫 老師也念不出來

2022-02-21 13:00
「徐州八孩案」的丈夫董志民和妻子。（取材自微博）

徐州8孩母就是小花梅 江蘇省政府調查出爐 問責17人

2022-02-22 23:06
青海省地方金融管理局原巡視員、副局長王麗。(取材自政知圈)

青海女貪官藏整櫃愛馬仕 最愛攬鏡欣賞自己

2022-02-19 11:05
各方看好的中國隊谷愛凌，15日在北京冬奧自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽獲得銀牌。圖為她查看比賽分數神情。(Getty Images)

「金魚嘴」谷愛凌送飛吻 觀眾驚呼可愛

2022-02-19 07:00
今年下半年中共將召開20大，「總體方略」牽動台海情勢，學者評估認為，北京對台灣問題已顯現「急迫感」。(美聯社)

中共對台現急迫感 20大定新策

2022-02-24 16:38
男子酒醉昏迷，搶救20小時未醒。（取材自正觀新聞）

5分鐘喝光1瓶二鍋頭 鄭州男子昏迷命危 搶救20小時未醒

2022-02-19 13:00

超人氣

更多 >
俄羅斯戰車駛進基輔 有意與烏克蘭在白俄談判

俄羅斯戰車駛進基輔 有意與烏克蘭在白俄談判
喝茶養生？外國研究：「這種茶」喝太多 罹癌風險多2倍

喝茶養生？外國研究：「這種茶」喝太多 罹癌風險多2倍
影／基輔街頭兩國激戰 烏國稱3500名俄士兵喪命

影／基輔街頭兩國激戰 烏國稱3500名俄士兵喪命
俄烏炮火震動美房市？中美台恐現新格局

俄烏炮火震動美房市？中美台恐現新格局
英國、歐盟、美國先後宣布制裁普亭本人

英國、歐盟、美國先後宣布制裁普亭本人