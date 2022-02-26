風向變了？中使館提醒：在烏公民勿隨意亮出身分

烏克蘭士兵將坦克駛向前線。(Getty Images)

俄羅斯揮軍烏克蘭 ，由於在烏的中國公民約6千人，中國駐烏大使館25日發布「緊急通知」登記包機撤僑，但目前仍無撤僑具體時間。隨著戰事升溫，烏克蘭社會上極端行為增加，在烏中國公民安全受威脅，中使館繼25日呼籲僑民勿穿迷彩服外出，26日再發通知：在烏中國公民不要隨意亮明身分。

綜合媒體報導，在緊張局勢下，中國駐烏使館一改先前提醒僑民「思想上不要恐慌」、「開車時可貼上中國國旗」的說法，改為提醒當地僑民不要隨意亮明身分。但似乎仍有許多不知情的中國公民仍以為「五星紅旗是護身符」，據了解，當地市面上已經買不到五星旗 了，有華人 分享自己的「存貨」，也有人自製用口紅畫旗，「沒紅筆用血都要畫完」。

中國駐烏大使館是在24日提醒公民，可在車身明顯處貼五星旗識別身分。但在烏華人孫先生說，「中國國旗在基輔已經脫銷了」；留學生小朱在車身貼上了五星紅旗，只是上樓搬了個行李的功夫，國旗就被偷走了。

另一位烏克蘭姜女士就遇到了這樣的麻煩，買不到五星旗，找遍了房間也沒有紅旗；她只能自己動手畫。「沒有五星旗就死定了」，姜女士認真的說，就算是用血畫也要畫出紅旗，只要拿著紅旗就不怕被打了。也有華人用紅布和紙殼自製中國國旗。

但中國使館26日已更正說法，「提醒廣大同胞，在當前烏安全形勢特殊時期，要高度重視與烏民眾友好相處，避免就具體問題發生爭執，努力通過友好方式解決問題。盡量不要外出活動，遠離軍事設施、軍隊人員和持槍者，以減少安全風險。不要對正在發生的交火及人員進行拍攝，也不得在未徵得對方同意情況下拍照。不要隨意亮明身分及展示具有識別性的標識。」

已暫停證件業務的中國使館26日並提醒，防範有關搭乘包機、高薪參加僱傭軍等各類詐騙宣傳，「有關我公民撤離回國的一切事宜均以使館發布的通知為準。」

一名已經向中國使館登記過撤僑的中國留學生表示，他目前躲在地鐵站，有消息說27日可能有包機開航，他心急如焚地希望自己能堅持到那一天。他指出，烏克蘭人素質很高，沒有發生任何哄搶。只要是能安全的活著，餓不死就是最好的狀態了。

中使館指出，當前烏領空處於封閉狀態，空域武裝軍事活動頻繁，多個機場被炸或關閉，飛行安全難以保障。中國駐烏使館將努力克服困難，一旦飛行條件能夠確保公民安全，將第一時間接公民回中國。